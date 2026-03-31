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मनाली ट्रिप का खौफनाक अंत: दोस्तों के साथ घूमने गए पंजाब की युवक की मौत

Edited By Jyoti M, Updated: 31 Mar, 2026 04:27 PM

manali young man from punjab dies while vacationing with friends

लुधियाना के एक युवक की मनाली यात्रा के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने उसके दो दोस्तों के खिलाफ लापरवाही और मामले को छिपाने का केस दर्ज किया है। मृतक की पहचान मुंडियां कलां के जशन सिटी निवासी 36 वर्षीय मंदीप शर्मा के रूप...

हिमाचल डेस्क। लुधियाना के एक युवक की मनाली यात्रा के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने उसके दो दोस्तों के खिलाफ लापरवाही और मामले को छिपाने का केस दर्ज किया है। मृतक की पहचान मुंडियां कलां के जशन सिटी निवासी 36 वर्षीय मंदीप शर्मा के रूप में हुई है।

घटना का विवरण

मंदीप शर्मा बीते 28 मार्च को अपने दो दोस्तों, रोहित वर्मा और अजय शर्मा के साथ गाड़ी के लेन-देन और बकाया पैसों की वसूली के सिलसिले में हिमाचल प्रदेश के मनाली गए थे। शनिवार तक मंदीप अपने परिवार के संपर्क में थे, लेकिन रविवार शाम से उनका फोन मिलना बंद हो गया। परिजनों का आरोप है कि जब उन्होंने दोस्तों को फोन किया, तो उन्होंने सही जानकारी नहीं दी और वीडियो कॉल पर मंदीप को सोता हुआ दिखाकर गुमराह किया, जबकि उस समय मंदीप की हालत बेहद गंभीर थी।

विवाद और लापरवाही के आरोप

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जानकारी के अनुसार, मनाली में कार की टक्कर को लेकर कुछ अज्ञात लोगों के साथ इन दोस्तों का विवाद हुआ था। इस झगड़े में मंदीप को गंभीर चोटें आईं। आरोप है कि घायल होने के बावजूद रोहित और अजय ने मंदीप को तुरंत अस्पताल नहीं पहुंचाया। जब उसकी स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ गई, तो उसे मंडी के एक डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहाँ से उसे लुधियाना रेफर कर दिया गया। लुधियाना के फोर्टिस अस्पताल पहुँचने पर डॉक्टरों ने मंदीप को मृत घोषित कर दिया।

कानूनी कार्रवाई

मंदीप के भाई अमरदीप शर्मा की शिकायत पर थाना जमालपुर की पुलिस ने रोहित वर्मा और अजय शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। परिवार का मानना है कि अगर दोस्त समय पर इलाज दिला देते, तो मंदीप की जान बच सकती थी। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है और मामले की गहराई से जांच में जुटी है।

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