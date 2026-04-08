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Haroli Local Holiday: 13 अप्रैल को इस उप-मण्डल में स्थानीय अवकाश घोषित, DC ने दिए आदेश

Edited By Jyoti M, Updated: 08 Apr, 2026 10:16 AM

local holiday declared in haroli sub division on april 13

ऊना जिले के हरोली उप-मंडल में 13 अप्रैल, 2026 को सरकारी छुट्टी रहेगी। यह निर्णय वहां आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय हरोली उत्सव के मद्देनज़र लिया गया है। ऊना के उपायुक्त, जतिन लाल ने आधिकारिक तौर पर इस स्थानीय अवकाश के आदेश जारी कर दिए हैं।

हिमाचल डेस्क। ऊना जिले के हरोली उप-मंडल में 13 अप्रैल, 2026 को सरकारी छुट्टी रहेगी। यह निर्णय वहां आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय हरोली उत्सव के मद्देनज़र लिया गया है। ऊना के उपायुक्त, जतिन लाल ने आधिकारिक तौर पर इस स्थानीय अवकाश के आदेश जारी कर दिए हैं।

इस घोषणा का उद्देश्य क्षेत्र के निवासियों और कर्मचारियों को सांस्कृतिक उत्सव में भाग लेने और इसकी रौनक का आनंद लेने की सुविधा देना है। उत्सव के दौरान क्षेत्र में विभिन्न सांस्कृतिक और पारंपरिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।

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