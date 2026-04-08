Haroli Local Holiday: 13 अप्रैल को इस उप-मण्डल में स्थानीय अवकाश घोषित, DC ने दिए आदेश

Edited By Jyoti M, Updated: 08 Apr, 2026 10:16 AM



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ऊना जिले के हरोली उप-मंडल में 13 अप्रैल, 2026 को सरकारी छुट्टी रहेगी। यह निर्णय वहां आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय हरोली उत्सव के मद्देनज़र लिया गया है। ऊना के उपायुक्त, जतिन लाल ने आधिकारिक तौर पर इस स्थानीय अवकाश के आदेश जारी कर दिए हैं।