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Chamba: भरमौर के कार्तिक कपूर ने NDA में लहराया परचम, ऑल इंडिया 41वां रैंक हासिल कर बढ़ाया मान

Edited By Vijay, Updated: 11 Apr, 2026 07:17 PM

kartik kapoor of bharmour passed nda exam

चम्बा जिले के जनजातीय क्षेत्र भरमौर के होनहार युवा कार्तिक कपूर ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षा में ऑल इंडिया 41वां रैंक हासिल कर पूरे क्षेत्र का मान बढ़ाया है।

भरमौर (उत्तम): चम्बा जिले के जनजातीय क्षेत्र भरमौर के होनहार युवा कार्तिक कपूर ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षा में ऑल इंडिया 41वां रैंक हासिल कर पूरे क्षेत्र का मान बढ़ाया है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा हाल ही में एनडीए-एनए परीक्षा द्वितीय 2025 के अंतिम परिणाम घोषित किए गए हैं। इस परीक्षा में देशभर से कुल 742 उम्मीदवारों का चयन हुआ है, जिनमें कार्तिक कपूर ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के दम पर शीर्ष रैंक में अपनी जगह पक्की की है।

बेटे की इस शानदार सफलता पर उनके पिता जय किशन कपूर ने गर्व महसूस करते हुए बताया कि कार्तिक ने यह मुकाम अपनी कड़ी मेहनत, अनुशासन और पूर्ण समर्पण के बल पर हासिल किया है। उन्होंने बताया कि कार्तिक का बचपन से ही भारतीय सेना में जाकर देश की सेवा करने का सपना था, जो अब इस सफलता के साथ साकार होता नजर आ रहा है। कार्तिक की इस उपलब्धि से न सिर्फ उनके परिवार में, बल्कि पूरे भरमौर क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है और लोग उन्हें लगातार बधाइयां दे रहे हैं।

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