HRTC Bus Accident: गहरी खाई में गिरी एचआरटीसी बस, मची अफरा-तफरी

Edited By Jyoti M, Updated: 01 Apr, 2026 10:55 AM
हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में जोगेंद्रनगर डिपो की एक सरकारी बस बुधवार सुबह दुर्घटना का शिकार हो गई। यह हादसा जोगेंद्रनगर–कुन्नू–कुफरी मार्ग पर बटाहर गांव के पास पेश आया।
हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में जोगेंद्रनगर डिपो की एक सरकारी बस बुधवार सुबह दुर्घटना का शिकार हो गई। यह हादसा जोगेंद्रनगर–कुन्नू–कुफरी मार्ग पर बटाहर गांव के पास पेश आया। गनीमत यह रही कि जिस समय यह घटना हुई, बस पूरी तरह खाली थी और उसमें कोई भी यात्री सवार नहीं था, जिससे एक बड़ी जनहानि होने से बच गई।
जानकारी के मुताबिक, सुबह करीब सवा छह बजे बस बटाहर स्टॉपेज पर खड़ी थी। जब चालक ने बस को स्टार्ट करने की कोशिश की, तो वह चालू नहीं हुई। इसी तकनीकी खराबी के दौरान अचानक बस के ब्रेक फेल हो गए और वह अनियंत्रित होकर सड़क से करीब 200 मीटर नीचे गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के वक्त चालक भी बस से बाहर था, जिस कारण दोनों सुरक्षित रहे।
घटना की आवाज सुनते ही स्थानीय ग्रामीण तुरंत मदद के लिए मौके पर पहुंचे और प्रशासन को सूचित किया। फिलहाल पधर पुलिस ने इस मामले को दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) के अधिकारी और तकनीकी टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि ब्रेक फेल होने या बस के स्टार्ट न होने के पीछे असल तकनीकी कारण क्या थे।