Himachal Weather: हिमाचल में इस दिन से फिर बिगड़ेगा मौसम का मिजाज, जानें आगामी दिनों के लिए अलर्ट

Edited By Jyoti M, Updated: 26 Feb, 2026 01:03 PM

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में मौसम का मिजाज काफी नरम बना हुआ है। राजधानी शिमला, मनाली और कांगड़ा सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बुधवार को चटख धूप खिली रही। हालांकि, मौसम साफ होने के बावजूद तापमान के आंकड़ों में रोचक बदलाव देखे जा रहे हैं।

तापमान का मौजूदा हाल

प्रदेश में रात और सुबह के समय ठंड बरकरार है, लेकिन न्यूनतम तापमान सामान्य से 2-3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया जा रहा है। पहाड़ों की ऊंचाइयों पर पारा $-5$ से $1$ डिग्री के बीच है, जबकि मैदानी इलाकों में यह $9$ से $14$ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। दिन के तापमान की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में गर्मी का अहसास होने लगा है। ऊना 29.2 डिग्री के साथ राज्य का सबसे गर्म शहर रहा, वहीं लाहौल-स्पीति का कुकुमसेरी -5.3 डिग्री के साथ सबसे ठंडा स्थान रहा। बिलासपुर जैसे मैदानी इलाकों में सुबह के समय घना कोहरा भी देखा गया।

आगामी दिनों के लिए अलर्ट

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार, अगले कुछ दिन पहाड़ी क्षेत्रों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं:

27 और 28 फरवरी: ऊंची पहाड़ियों पर मौसम खराब रहने का अनुमान है।

पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance): 2 मार्च से एक नया सिस्टम सक्रिय हो रहा है। इसके प्रभाव से 2 और 3 मार्च को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है।

तापमान में स्थिरता: आगामी 3 से 4 दिनों तक राज्य के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है।

निचले और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में सप्ताह के अधिकांश दिन मौसम शुष्क और साफ बना रहेगा, जिससे पर्यटकों और स्थानीय लोगों को फिलहाल कड़ाके की ठंड से राहत मिलती रहेगी।

