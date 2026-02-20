Himachal Weather: हिमाचल में इस दिन बारिश और बर्फबारी की संभावना, जानें अपडेट

Edited By Jyoti M, Updated: 20 Feb, 2026 11:23 AM

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। गुरुवार को राजधानी शिमला सहित कुल्लू, मनाली और लाहौल-स्पीति जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर आसमान साफ रहा, जिससे दिन के अधिकतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि, ऊंचाइयों वाले इलाकों में अभी भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है।

तापमान का मौजूदा हाल

वर्तमान में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार बना हुआ है।

ऊंची पहाड़ियां: -6°C से 3°C (भारी ठंड)

मध्य पहाड़ी क्षेत्र: 4°C से 10°C

मैदानी इलाके: 9°C से 13°C

आगामी दिनों का पूर्वानुमान और चेतावनी

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार, अगले एक सप्ताह तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहेगा। हालांकि, 23 फरवरी को राज्य के छिटपुट स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है।

तापमान में होने वाले बदलावों को लेकर वैज्ञानिक संदीप शर्मा ने निम्नलिखित जानकारी साझा की है। अगले 2-3 दिनों में इसमें 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी, जिससे रातें और ठंडी होंगी। इसके बाद के 3-4 दिनों में तापमान फिर से 2 से 3 डिग्री बढ़ सकता है।

अधिकतम तापमान: अगले 24 घंटों के भीतर दिन के तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की बड़ी गिरावट देखी जा सकती है। हालांकि, इसके बाद धीरे-धीरे पारे में 3 से 4 डिग्री की सुधार होने की उम्मीद है।