Himachal Weather: हिमाचल के इन जिलों में बूंदाबांदी या बर्फबारी की संभावना, जानें आगे कैसा रहेगा मौसम?

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश में मौसम के बदलते मिजाज के बीच ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। हाल ही में अटल टनल रोहतांग और राज्य की अन्य ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी दर्ज की गई, जिससे तापमान में गिरावट आई है। कुल्लू और मनाली जैसे पर्यटन क्षेत्रों में बुधवार को बादल छाए रहने से मौसम खुशनुमा बना रहा, जबकि शिमला, सोलन और सिरमौर के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी ने दस्तक दी।

प्रमुख अपडेट और पूर्वानुमान

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार, अगले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है। हालांकि, इसके बाद अगले 3-4 दिनों में तापमान फिर से 3 से 4 डिग्री बढ़ने की उम्मीद है।

लाहौल-स्पीति, किन्नौर, चंबा, कांगड़ा और कुल्लू के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बूंदाबांदी या बर्फबारी हो सकती है। राज्य के मैदानी और निचले इलाकों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहेगा।

22 फरवरी तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में धूप खिली रहने और मौसम साफ रहने का अनुमान है।

अगला पश्चिमी विक्षोभ: वैज्ञानिक संदीप शर्मा के अनुसार, 23 फरवरी को एक बार फिर मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में छिटपुट बारिश या हिमपात की संभावना बन रही है।