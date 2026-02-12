Main Menu

Himachal Weather Update: हिमाचल में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की उम्मीद, जानें अपडेट

Edited By Jyoti M, Updated: 12 Feb, 2026 11:51 AM

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों पर बर्फ की सफेद चादर बिछने के बाद अब जिंदगी धीरे-धीरे पटरी पर लौटने लगी है। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में धूप खिलने से न केवल हाड़ कंपाने वाली ठंड से राहत मिली है, बल्कि बंद रास्तों को बहाल करने के काम में भी तेजी आई है।

बर्फीली वादियों में पर्यटकों की आमद

बीते कुछ दिनों में हुई भारी बर्फबारी के बाद कुल्लू, मनाली और लाहौल-स्पीति के कई मार्ग बाधित हो गए थे। मौसम साफ होते ही प्रशासन ने मशीनों के जरिए सड़कों से बर्फ हटाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। सुहावने मौसम का लाभ उठाकर अब बड़ी संख्या में सैलानी इन पर्यटन स्थलों का रुख कर रहे हैं, जिससे घाटी में एक बार फिर रौनक लौट आई है।

तापमान का उतार-चढ़ाव: कहीं धूप, कहीं घना कोहरा

राज्य के अलग-अलग हिस्सों में मौसम के अलग-अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। प्रदेश के लगभग 10 शहरों में रात का पारा 5 डिग्री से नीचे बना हुआ है। लाहौल-स्पीति का कुकुमसेरी सबसे ठंडा इलाका रहा, जहाँ तापमान -6.3 डिग्री तक गिर गया। नेरी में दिन का पारा सबसे ज्यादा 26.8 डिग्री दर्ज किया गया। मैदानी इलाकों जैसे मंडी और बिलासपुर में सुबह के समय विजिबिलिटी काफी कम रही। ताबो जैसे ऊंचे क्षेत्रों में 33 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बर्फीली हवाएं चलीं।

आगामी मौसम और चेतावनी (अलर्ट)

शिमला स्थित मौसम विभाग के विशेषज्ञों ने आने वाले दिनों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। हिमालयी क्षेत्रों में 13 और 16 फरवरी को दो नए वेदर सिस्टम (पश्चिमी विक्षोभ) सक्रिय होने की उम्मीद है। इसके असर से 16 व 17 फरवरी को अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में छिटपुट बर्फबारी और बूंदाबांदी हो सकती है। 12 फरवरी को बिलासपुर और मंडी के कुछ हिस्सों में घने कोहरे को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

अगले 4-5 दिनों में दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि होने का अनुमान है, जबकि रातों के तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा।

