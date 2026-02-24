Himachal Weather Update: हिमाचल में जानें आज कैसा रहेगा मौसम! बिना बारिश के यहां पर दरका पहाड़

Edited By Jyoti M, Updated: 24 Feb, 2026 10:51 AM

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश में मौसम की करवट के साथ ही तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, मंगलवार (24 फरवरी) को प्रदेश भर में मौसम पूरी तरह साफ रहने की संभावना है। धूप खिलने से मैदानी और पहाड़ी इलाकों में गर्मी का अहसास बढ़ेगा।

प्रमुख शहरों का संभावित तापमान

मौसम विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, मंगलवार को प्रमुख शहरों का तापमान कुछ इस प्रकार रह सकता है:

शिमला: अधिकतम 18°C और न्यूनतम 8°C।

ऊना: अधिकतम 30°C तक जाने की उम्मीद है, जबकि न्यूनतम 8°C रहेगा।

कांगड़ा: अधिकतम 25°C और न्यूनतम 10°C के बीच पारा रहने के आसार हैं।

बिना बारिश दरका पहाड़: नेशनल हाईवे-3 पर लगा जाम

एक तरफ जहाँ मौसम साफ है, वहीं दूसरी ओर बुनियादी ढांचे की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। रविवार देर रात मंडी-हमीरपुर नेशनल हाईवे-3 (कोटली-धर्मपुर मार्ग) पर अचानक हुए भारी भूस्खलन ने सभी को चौंका दिया।

हैरानी की बात यह रही कि क्षेत्र में कोई बारिश नहीं हुई थी और सुरक्षा दीवार भी बनी हुई थी, फिर भी पूरा पहाड़ नीचे आ गिरा। गनीमत रही कि घटना रात 11 बजे की है जब सड़क पर वाहनों की आवाजाही कम थी, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया।

जनजीवन पर प्रभाव

भूस्खलन के कारण सड़क करीब 12 घंटे तक बंद रही, जिसे सोमवार सुबह 11 बजे बैकहो लोडर की मदद से बहाल किया जा सका। इलाका निवासियों ने बताया कि मार्ग बंद होने से स्कूल जाने वाले बच्चों और दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय निवासियों का कहना है कि निर्माणाधीन सड़क पर बिना बारिश के लैंडस्लाइड होना प्रशासन की कार्यप्रणाली और सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े करता है।