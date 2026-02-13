Main Menu

Himachal Weather Update: कोहरे का येलो अलर्ट जारी, हिमपात और हल्की वर्षा की भी संभावना

Edited By Jyoti M, Updated: 13 Feb, 2026 10:45 AM

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश की वादियों में इन दिनों मौसम के दो रंग देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ जहाँ गुनगुनी धूप ने सैलानियों के चेहरे खिला दिए हैं, वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में दो नए पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbances) के सक्रिय होने की चेतावनी जारी की है। इसका मतलब है कि शांति से बीत रहे दिन जल्द ही बर्फबारी और बारिश की चादर में लिपटने वाले हैं।

कैसा रहा पिछला चौबीस घंटा?

बीते दिन प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आसमान साफ रहा। शिमला से लेकर मनाली तक सूरज की तपिश बढ़ने से दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिससे घूमने आए पर्यटकों को काफी राहत मिली। हालांकि, रातें अभी भी हड्डियों को कंपा देने वाली बनी हुई हैं।

तापमान का गणित:

और ये भी पढ़े

ऊना में पारा 26.4°C तक जा पहुँचा। ताबो में कड़ाके की ठंड के साथ न्यूनतम तापमान -8.8°C रहा। मंडी और कांगड़ा में रात का तापमान 6.2°C पर एक समान टिका रहा। बिलासपुर और मंडी के कुछ इलाकों में सुबह के वक्त विजिबिलिटी काफी कम रही।

मौसम विभाग की नई चेतावनी (Alert)

आने वाला हफ्ता मौसम के लिहाज से काफी हलचल भरा रहने वाला है। मौसम केंद्र ने 13 और 16 फरवरी को दो बैक-टू-बैक मौसमी सिस्टम एक्टिव होने की भविष्यवाणी की है। 16 से 18 फरवरी के बीच ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात और हल्की वर्षा की प्रबल संभावना है।

कोहरे का येलो अलर्ट: आज (13 फरवरी) मंडी की बल्ह घाटी और बिलासपुर के भाखड़ा बांध क्षेत्र में घने कोहरे को लेकर चेतावनी जारी की गई है। वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

पारे में बदलाव: अगले 3-4 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे रातों की ठंड थोड़ी कम होगी, जबकि दिन का तापमान स्थिर बना रहेगा।

पर्यटकों के लिए अपडेट

साफ मौसम को देखते हुए कुल्लू-मनाली में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ गई है। अगर आप अगले कुछ दिनों में हिमाचल जाने का प्लान कर रहे हैं, तो ऊंचे इलाकों में होने वाली संभावित बर्फबारी को ध्यान में रखकर तैयारी करें। ताबो जैसे क्षेत्रों में 39 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाएं ठंड के अहसास को और बढ़ा सकती हैं।

