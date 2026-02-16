Main Menu

  • Himachal Weather: ऊपरी और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश और हिमपात होने की संभावना, जानें अपडेट

Edited By Jyoti M, Updated: 16 Feb, 2026 11:16 AM

himachal weather light rain and snowfall likely

हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में मौसम के अलग-अलग रूप देखने को मिल रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार को पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि, सप्ताह के मध्य में हिमालय की ऊँचाइयों पर हलचल बढ़ सकती है।

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में मौसम के अलग-अलग रूप देखने को मिल रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार को पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि, सप्ताह के मध्य में हिमालय की ऊँचाइयों पर हलचल बढ़ सकती है।

प्रमुख अपडेट्स:

17 और 18 फरवरी को राज्य के ऊपरी और ऊँचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश के साथ हिमपात (बर्फबारी) होने के आसार जताए गए हैं। इस संक्षिप्त बदलाव के बाद, 19 फरवरी से मौसम एक बार फिर करवट लेगा और पूरे प्रदेश में शुष्कता लौट आएगी।

राज्य के न्यूनतम तापमान में वर्तमान में कोई विशेष उतार-चढ़ाव दर्ज नहीं किया गया है। ताबो प्रदेश का सबसे ठंडा इलाका रहा, जहाँ न्यूनतम तापमान -6.9 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया।

रविवार को अधिकतम तापमान स्थिर रहा, लेकिन चिंता की बात यह है कि अधिकांश क्षेत्रों में पारा सामान्य से 3 से 7 डिग्री सेल्सियस अधिक बना हुआ है, जिससे फरवरी में ही हल्की गर्मी का अहसास हो रहा है।

