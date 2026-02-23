Himachal Weather: ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना, जानें अपडेट

Edited By Jyoti M, Updated: 23 Feb, 2026 11:21 AM

हिमाचल प्रदेश के ऊंचे इलाकों में रविवार को मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिला। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 13,050 फीट ऊंचे रोहतांग दर्रे सहित राज्य की अन्य ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात दर्ज किया गया।

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश के ऊंचे इलाकों में रविवार को मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिला। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 13,050 फीट ऊंचे रोहतांग दर्रे सहित राज्य की अन्य ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात दर्ज किया गया। जबकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ गिरी, वहीं कुल्लू के निचले इलाकों में हल्की बूंदाबांदी से शीत लहर का अहसास बढ़ गया है। हालांकि, राज्य के शेष हिस्सों में मौसम मुख्य रूप से साफ बना हुआ है।

तापमान का हाल

पहाड़ों पर हुई इस हलचल से तापमान में गिरावट आई है, जिससे हल्की ठंड बढ़ गई है। रविवार के आंकड़ों पर गौर करें तो सबसे ठंडा स्थान ताबो, जहाँ न्यूनतम तापमान -4.6°C रहा। सबसे गर्म स्थान ऊना, जहाँ अधिकतम तापमान 28.6°C दर्ज किया गया। हैरानी की बात यह रही कि न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक बना हुआ है।

आगामी पूर्वानुमान

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, 23 फरवरी को भी ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना है। हालांकि, पर्यटकों और स्थानीय निवासियों के लिए राहत की खबर यह है कि 28 फरवरी तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है।