Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Himachal Weather Update: रोहतांग सहित राज्य के शिखर क्षेत्रों में बर्फबारी, जानें आगे कैसा रहेगा मौसम का मिजाज?

Himachal Weather Update: रोहतांग सहित राज्य के शिखर क्षेत्रों में बर्फबारी, जानें आगे कैसा रहेगा मौसम का मिजाज?

Edited By Jyoti M, Updated: 18 Feb, 2026 11:16 AM

himachal weather snowfall in the peak areas of the state including rohtang

हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियों ने एक बार फिर चांदी जैसी सफेद चादर ओढ़ ली है। प्रकृति के इस बदलते मिजाज ने जहां मैदानी इलाकों में गुनगुनी धूप का अहसास कराया, वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में कड़ाके की ठंड की वापसी कर दी है।

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियों ने एक बार फिर चांदी जैसी सफेद चादर ओढ़ ली है। प्रकृति के इस बदलते मिजाज ने जहां मैदानी इलाकों में गुनगुनी धूप का अहसास कराया, वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में कड़ाके की ठंड की वापसी कर दी है। सबसे बड़ी राहत की खबर कुल्लू और आनी के बीच सफर करने वाले स्थानीय लोगों के लिए आई है, जिनका संपर्क करीब एक महीने बाद बहाल हुआ है।

प्रमुख अपडेट्स: मौसम और जनजीवन

मंगलवार को रोहतांग सहित राज्य के शिखर क्षेत्रों में ताजा हिमपात दर्ज किया गया। पर्यटन नगरी शिमला और धर्मशाला में दिन भर बादलों की आवाजाही लगी रही, जिससे तापमान में गिरावट महसूस की गई।

जैसे ही कुल्लू और लाहौल-स्पीति में आसमान साफ हुआ, पर्यटकों का हुजूम अटल टनल को पार कर लाहौल की बर्फीली वादियों में जा पहुंचा। ताजी बर्फ के बीच सैलानियों ने जमकर आनंद लिया।

और ये भी पढ़े

भारी बर्फबारी के कारण पिछले 27 दिनों से बंद पड़ा 'जलोड़ी पास' अब यातायात के लिए खुल गया है। हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) ने कुल्लू से बागीपुल (आनी) के बीच औट-लुहरी-सैंज राजमार्ग के जरिए अपनी बस सेवाएं फिर से शुरू कर दी हैं।

कैसा रहेगा आगे का मिजाज?

मौसम विभाग के संकेतों के अनुसार, ऊंचे क्षेत्रों में बुधवार को भी हल्की बर्फबारी और वर्षा का दौर जारी रह सकता है। हालांकि, जो लोग धूप का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर है कि गुरुवार से पूरे राज्य में मौसम साफ होने की उम्मीद है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!