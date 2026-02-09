Himachal Weather Update: हिमाचल में अंधड़ चलने का येलो अलर्ट, जानें अपडेट

Edited By Jyoti M, Updated: 09 Feb, 2026 10:46 AM

हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों पर एक बार फिर कुदरत का मिजाज बदलने वाला है। यदि आप पहाड़ों की सैर का मन बना रहे हैं, तो तैयार हो जाइए क्योंकि बर्फीली हवाएं और सफेद चादर आपका स्वागत करने को बेताब हैं।

पहाड़ों पर 'व्हाइट कार्पेट' की तैयारी

देवभूमि के ऊंचे इलाकों में सोमवार से मौसम की करवट देखने को मिलेगी। किन्नौर और लाहौल-स्पीति जैसे ऊंचाई वाले जिलों के साथ-साथ शिमला, मंडी, कुल्लू और चंबा के ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी की प्रबल संभावना है। यह बदलाव एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के कारण आ रहा है, जो पूरे राज्य के वातावरण को प्रभावित करेगा।

मंगलवार को 'येलो अलर्ट' का साया

आगामी 10 फरवरी प्रदेश के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है। मौसम विभाग ने इस दिन पूरे राज्य में मौसम बिगड़ने का अनुमान लगाया है। कुछ विशेष जिलों में तेज अंधड़ और खराब मौसम को देखते हुए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। हालांकि, राहत की बात यह है कि 11 फरवरी से आसमान दोबारा साफ होने की उम्मीद है।

वर्तमान स्थिति: धूप और दुश्वारियां

रविवार को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों, खासकर राजधानी शिमला, कुल्लू और लाहौल में चटख धूप खिली रही, जिससे स्थानीय लोगों को कड़ाके की ठंड से थोड़ी राहत मिली।

फोर-बाय-फोर गाड़ियों के जरिए अटल टनल (नॉर्थ पोर्टल) पहुंचकर बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। मौज-मस्ती के बीच चुनौतियां भी कम नहीं हैं। भारी बर्फ के कारण कुल्लू में 22 मार्ग अभी भी ठप हैं, जबकि लाहौल घाटी में 150 से अधिक छोटी सड़कें यातायात के लिए बंद पड़ी हैं।