Himachal Weather Update: हिमालयी क्षेत्र में नया पश्चिमी विक्षोभ होगा सक्रिय, हल्की बर्फबारी या बूंदाबांदी की संभावना

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में मौसम शुष्क बना हुआ है, जिससे अधिकांश क्षेत्रों में धूप खिलने के साथ तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि, सुबह के समय चंबा, लाहौल-स्पीति और कुल्लू-मनाली जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आंशिक बादल देखे गए, लेकिन दोपहर तक आसमान साफ हो गया।

तापमान का मिजाज

प्रदेश में अब न्यूनतम और अधिकतम तापमान धीरे-धीरे बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों के आंकड़ों पर नजर डालें तो सबसे गर्म स्थान ऊना (27.2°C) और सबसे ठंडा स्थान ताबो (-8.0°C) है। राज्य के कम से कम पांच शहरों में न्यूनतम पारा अभी भी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है।

कोहरा और दृश्यता की चेतावनी

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार, आगामी कुछ दिनों तक मौसम मुख्य रूप से साफ रहेगा। हालांकि, 14 फरवरी को मैदानी इलाकों के अलग-अलग हिस्सों में घना कोहरा छाने की संभावना है, जिससे दृश्यता प्रभावित हो सकती है। मंडी में हल्का और बिलासपुर में घना कोहरा पहले ही दर्ज किया जा चुका है।

पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) का असर

मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 16 फरवरी से एक नया पश्चिमी विक्षोभ हिमालयी क्षेत्र में सक्रिय होगा। इसका मुख्य प्रभाव 17 और 18 फरवरी को देखने को मिल सकता है।

राज्य के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में एक-दो स्थानों पर हल्की बर्फबारी या बूंदाबांदी की संभावना है। अगले 3 से 4 दिनों तक न्यूनतम और अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है।