Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Himachal Weather Update: हिमाचल में बारिश और गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना, जानें अपडेट

Himachal Weather Update: हिमाचल में बारिश और गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना, जानें अपडेट

Edited By Jyoti M, Updated: 10 Feb, 2026 10:16 AM

rain and thunderstorms likely in himachal

हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। सोमवार से राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए हुए हैं, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। लाहौल-स्पीति की ऊंची चोटियों पर ताज़ा बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है, जबकि निचले इलाकों में...

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। सोमवार से राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए हुए हैं, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। लाहौल-स्पीति की ऊंची चोटियों पर ताज़ा बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है, जबकि निचले इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है।

आज के लिए 'येलो अलर्ट' जारी

मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, वर्तमान में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के प्रभाव के चलते मंगलवार को पूरे प्रदेश में मौसम खराब रहने का अनुमान है। विभाग ने चेतावनी दी है कि ऊपरी क्षेत्रों में पहाड़ों पर मध्यम से भारी हिमपात होने की संभावना है।

मैदानी इलाके के निचले जिलों में बारिश और गरज के साथ तेज़ हवाएं चल सकती हैं। इसके अलावा अगले 48 घंटों में अधिकतम तापमान में 3°C से 5°C तक की कमी आ सकती है।

और ये भी पढ़े

आगामी दिनों का पूर्वानुमान

राहत की बात यह है कि 11 से 13 फरवरी के बीच मौसम साफ रहने की उम्मीद है। हालांकि, यह राहत अल्पकालिक होगी क्योंकि 14 और 15 फरवरी को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में फिर से बर्फबारी का एक और दौर शुरू हो सकता है।

तापमान का उतार-चढ़ाव

सोमवार को लाहौल-स्पीति का ताबो प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहाँ न्यूनतम तापमान -9.9°C तक लुढ़क गया। इसके विपरीत, सिरमौर जिले का पांवटा साहिब सबसे गर्म रहा, जहाँ न्यूनतम तापमान 11°C दर्ज किया गया। कुल्लू घाटी और रोहतांग दर्रा जैसे पर्यटन स्थलों पर भी रुक-रुक कर बर्फबारी जारी है, जिससे पर्यटन कारोबारियों में खुशी है लेकिन स्थानीय जनजीवन पर ठंड का असर बढ़ गया है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!