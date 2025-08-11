Kangra: रानीताल में स्थित नाग मंदिर में श्रद्धालुओं को श्री शेष नाग देवता ने दिए दर्शन

देहरा उपमंडल के रानीताल के समीप गांव चेलियां स्थित श्री शेष नाग देवता (जमुआला दा नाग) मंदिर में सोमवार शाम को नाग देवता ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर भक्तों को आशीर्वाद दिया।

बनखंडी (राजीव शर्मा): देहरा उपमंडल के रानीताल के समीप गांव चेलियां स्थित श्री शेष नाग देवता (जमुआला दा नाग) मंदिर में सोमवार शाम को नाग देवता ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर भक्तों को आशीर्वाद दिया। गौरतलब है कि 16 जुलाई से यहां दो माह तक चलने वाले पारंपरिक सावन-भादो मेले लगे हुए हैं। मेलों के दौरान श्रद्धालुओं ने नाग देवता के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया।

क्यों है श्री शेष नाग देवता का यह स्थल विशेष?

यह मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। मान्यता है कि यहां के चमत्कारी धागे और मिट्टी से सांप-बिच्छू के काटे व्यक्ति को राहत मिलती है। यहां दर्शन कर ली गई मिट्टी को श्रद्धालु घर ले जाकर पानी में घोलकर छिड़कते हैं, जिससे घर में जहरीले जीव प्रवेश नहीं करते। माना जाता है कि कालसर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए भी यहां आकर श्री शेष नाग देवता का दर्शन अत्यंत फलदायी होता है।

सैंकड़ों वर्षों से चली आ रही परंपरा

पुजारी रविन्द्र जम्वाल ने बताया कि सैंकड़ों साल पहले जम्मू से जमुआल परिवार ढोल-नगाड़ों के साथ श्री शेष नाग देवता को पालकी में लेकर देहरा के चेलियां गांव लाया था। उसके बाद से यहां प्रतिवर्ष सावन माह से लेकर भादो माह तक मेले आयोजित होते आ रहे हैं। पहले श्रद्धालु केवल मंगलवार और शनिवार को आते थे, लेकिन अब सालभर यहां हाजिरी लगाने का क्रम बना रहता है।