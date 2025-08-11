Edited By Kuldeep, Updated: 11 Aug, 2025 09:45 PM
धर्मशाला (ब्यूरो): पुलिस थाना धर्मशाला के तहत साथ लगती पंचायत सुधेड़ के तरैला गांव में पूर्व पंचायत उपप्रधान के भाई की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि व्यक्ति का शव उसके घर में ही पाया गया है। जबकि घटना की सूचना मिलने के बाद ही पुलिस व फोरैंसिक की टीम द्वारा घटनास्थल पर जाकर सारे साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। मृतक व्यक्ति की पहचान स्थानीय निवासी विनीत उम्र करीब 45 साल के रूप में हुई है। पुलिस प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार शाम करीब 5 बजे के बाद पुलिस थाना धर्मशाला में इस मामले से संबंधित सूचना प्राप्त हुई। जिसके बाद एएसपी बीर बहादुर के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घटना के साक्ष्य जुटाना शुरू कर दिए हैं। वहीं फोरैंसिक विशेषज्ञों को भी घटनास्थल पर बुलाकर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।
हालांकि सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि मृतक के सिर पर हमला कर हत्या की गई है। जबकि पुलिस द्वारा घटना के हर पहलू को ध्यान में रखकर इस घटना की असल वजह का पता लगाने के लिए जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। साथ ही बताया जा रहा है घटना के बाद घर को सील कर दिया गया हैै। जबकि क्षेत्र में इस घटना की सूचना मिलने के बाद दहशत का माहौल है। उधर, एएसपी बीर बहादुर ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी। फाेरैंसिक और पुलिस द्वारा साक्ष्य जुटाने के साथ घटना की जांच की जा रही है। ताकि इस सारी घटना के कारणों का पता लगाया जा सके। हालांकि अब तक कारणों का पता नहीं चल पाया है।