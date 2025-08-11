Una: प्रतिबंधित दवाइयों के 10 हजार कैप्सूल व 49908 टैबलेट्स बरामद, नशे के रूप में हाेती हैं इस्तेमाल

पुलिस ने थाना क्षेत्र मैहतपुर के तहत अज्ञात स्थिति में रखी गई प्रतिबंधित श्रेणी की नशीली हजारों गोलियां व कैप्सूल बरामद किए हैं।

ऊना (सुरेन्द्र): पुलिस ने थाना क्षेत्र मैहतपुर के तहत अज्ञात स्थिति में रखी गई प्रतिबंधित श्रेणी की नशीली हजारों गोलियां व कैप्सूल बरामद किए हैं। जब इस बारे में खूफिया सूचना मिली तो मैहतपुर पुलिस टीम ने मौके पर इन प्रतिबंधित दवाइयों के बोरे को अपने कब्जे में लिया। इसके उपरांत ड्रग इंस्पैक्टर को भी बुलाया गया। जांच करने पर यह सभी ऐसी प्रतिबंधित दवाइयां पाई गईं जो नशे के प्रयोग में लाई जाती हैं।

जो दवाइयां मिली हैं उनमें ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड के 1250 पतों में 10 हजार कैप्सूल, ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड के 4451 स्ट्रिप में 44ए508 छोटी गोलियां तथा इसी श्रेणी में 100 एम.जी. 540 पतों में 5400 गोलियां मिली हैं। कुल 49908 टैबलेट्स और 10 हजार कैप्सूल का भार 19 किलोग्राम से अधिक है। एएसपी सुरेन्द्र शर्मा ने माना कि मैहतपुर पुलिस ने एक सूचना के बाद यह कार्रवाई कर दवाइयों को जब्त किया है। यह बोरा हंडोला क्षेत्र में फैंका गया था। ड्रग इंस्पैक्टर के साथ इन प्रतिबंधित दवाइयों की जांच की गई और इन्हें जब्त कर विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की गई है।

जिला में इतनी बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयों का जखीरा मिलना हैरानीजनक है। हाल ही में रक्कड़ कालोनी ऊना के एक मैडीकल स्टोर से भी पुलिस की टीम ने ड्रग इंस्पैक्टर की मौजूदगी में प्रतिबंधित दवाइयां बरामद की थी। अब यह दवाइयां मिलना एक बड़ा जांच का विषय है। आखिर यह दवाइयां किसने रखीं थी। इसके पीछे क्या उद्देश्य था? यह खेप कहां से लाई गई थी और इसे कहां सप्लाई किया जाना था? सवाल कई हैं और पुलिस की जांच इन सवालों का जवाब ढूंढेगी। इन नशीली दवाइयों के जखीरे के पीछे किसी बड़े ड्रग पैडलर का हाथ भी हो सकता है।