Mandi: चलते ट्रक में महिला से की यह जानलेवा हरकत, गंभीर घायल

सुंदरनगर (सोढी): उपमंडल सुंदरनगर के कनैड में रविवार रात करीब 12.30 बजे एक चलते ट्रक से महिला को फोरलेन पर फैंक दिया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई है। इस अमानवीय कृत्य को वहां मौका पर लगे एक सीसीटीवी ने कैद किया है, जिसकी फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। फुटेज में साफ दिख रहा है कि तेज रफ्तार ट्रक से एक महिला को बेरहमी से बाहर फैंक दिया गया। फिलहाल, इस मामले में सबसे बड़ी चुनौती महिला की पहचान और ट्रक चालक की धरपकड़ है। अभी तक न तो घायल महिला की कोई पहचान हो पाई है और न ही इस घटना को लेकर कोई शिकायत दर्ज हुई है।

पुलिस थाना धनोटू के मुताबिक, उन्हें अभी तक इस बारे में कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है, लेकिन वे वायरल हो रहे सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने उम्मीद जताई है कि पुलिस जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाएगी और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देगी, ताकि भविष्य में कोई ऐसी हरकत करने की हिम्मत न कर पाए। डीएसपी भारत भूषण ने बताया कि मामला संज्ञान में आने के बाद सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि घायल महिला को उपचार के लिए कहां ले जाया गया है।