Una: अस्पताल में जाम छलकाने पर नर्सें सस्पैंड, एक का हैडक्वार्टर बिलासपुर तो दूसरी का नालागढ़ तय

ऊना (विशाल): क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में शराब पीने के आरोपों पर विभागीय कार्रवाई को अमल में लाया गया है। विभाग ने आरोपी नर्सों पर कार्रवाई करते हुए दोनों को सस्पैंड कर दिया है। इनमें से एक का हैडक्वार्टर बिलासपुर तो दूसरी का नालागढ़ तय किया गया है। दोनों को अब अपने-अपने हैडक्वार्टर पर जाना होगा। इस मामले की विभागीय जांच भी जारी कर दी गई है।

गौरतलब है कि अस्पताल में ट्रेनिंग कर रहीं निजी नर्सिंग संस्थान की 9 ट्रेनी नर्सों ने लिखित शिकायत की थी, जिसमें 2 नर्सों पर अस्पताल में 4 और 5 अगस्त की रात को लगातार 2 रातों को शराब का सेवन करने और धूम्रपान करने के साथ-साथ हंगामा करने के आरोप लगाए थे। इसके बाद अस्पताल प्रशासन ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट आगामी कार्रवाई के लिए स्वास्थ्य निदेशालय को भेजी थी। निदेशालय ने अब दोनों पर कार्रवाई की है और जांच के आदेश भी दिए हैं।

क्षेत्रीय अस्पताल ऊना के एमएस डाॅ. संजय मनकोटिया ने कहा कि निदेशालय द्वारा कार्रवाई की गई है, जिसके अनुसार दोनों को सस्पैंड कर दिया गया है और बिलासपुर व नालागढ़ हैडक्वार्टर तय किए गए हैं। निदेशालय द्वारा जांच की जा रही है।