Himachal: 10 दिन हाई अलर्ट पर रहेगा गग्गल एयरपोर्ट, जानिए पूरा मामला

Edited By Vijay, Updated: 08 Aug, 2025 12:58 PM

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशभर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है, और इसका असर गग्गल हवाई अड्डे पर भी देखने को मिलेगा। एयरपोर्ट प्रशासन ने बताया कि मुख्यालय से मिले निर्देशों के तहत....

गग्गल (अनजान): स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशभर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है, और इसका असर गग्गल हवाई अड्डे पर भी देखने को मिलेगा। एयरपोर्ट प्रशासन ने बताया कि मुख्यालय से मिले निर्देशों के तहत 10 अगस्त से 20 अगस्त तक हवाई अड्डा परिसर में हाई अलर्ट रहेगा।

इस दौरान टर्मिनल भवन में केवल यात्रियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। यात्रियों को छोड़ने या लेने आने वाले लोगों को भीतर जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हवाई अड्डा निदेशक धीरेंद्र सिंह के अनुसार सुरक्षा टीम हर आने-जाने वाले पर बारीकी से नजर रखेगी और एयरपोर्ट परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई होगी।

गग्गल हवाई अड्डे की सुरक्षा में एक बड़ी चुनौती यह भी है कि बाहरी हिस्से में गश्त के लिए सड़क उपलब्ध नहीं है, जिससे सुरक्षा कर्मियों को पैदल ही निगरानी करनी पड़ती है। हालांकि, भविष्य में इस समस्या को हल करने के लिए हवाई अड्डे के चारों ओर सर्कुलर रोड बनाने की योजना प्रस्तावित है, जिससे गश्त और निगरानी दोनों आसान हो जाएंगी।

