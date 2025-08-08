Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Himachal: चम्बा-खजियार मार्ग पर 500 मीटर खाई में गिरी कार, युवक की मौत

Himachal: चम्बा-खजियार मार्ग पर 500 मीटर खाई में गिरी कार, युवक की मौत

Edited By Vijay, Updated: 08 Aug, 2025 06:52 PM

car falls into ditch on chamba khajjiar road death of youth

चम्बा-खजियार मार्ग पर एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिस कारण युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। मृतक की पहचान कैलाश चंद (35) निवासी गांव मियाड़ी तहसील व जिला चम्बा के रूप में हुई है।

खजियार (डीके): चम्बा-खजियार मार्ग पर एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिस कारण युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। मृतक की पहचान कैलाश चंद (35) निवासी गांव मियाड़ी तहसील व जिला चम्बा के रूप में हुई है। पुलिस ने मुकद्दमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कैलाश चंद पेशे से दर्जी था। वह चम्बा में गेट नामक स्थान पर डैकोरेशन की दुकान में काम करता था। शनिवार दोपहर बाद कैलाश चंद काम खत्म करने के बाद अपने गांव मियाड़ी की ओर लौट रहा था कि गेट से लगभग 300 मीटर आगे कार अनियंत्रित होकर करीब 500 मीटर खाई में जा गिरी। 

हादसे का पता चलते ही ग्रामीण तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और राहत व बचाव कार्य शुरू किया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। कैलाश चंद की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। कैलाश चंद अचानक मृत्यु से परिवार सहित पूरे गांव में मातम का माहौल है। एसपी अभिषेक यादव ने घटना की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि हादसे के कारणों की जांच चल रही है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!