Himachal: एनएचएआई ने अतिक्रमण के खिलाफ छेड़ा अभियान, फोरलेन पर 2 दर्जन से अधिक अवैध कब्जे हटाए

मंडी (सोढी): राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने शुक्रवार को सुंदरनगर में फोरलेन के किनारे अपनी जमीन पर हुए अवैध कब्जों और अतिक्रमणों को हटाने के लिए बड़ा अभियान शुरू किया है। इस अभियान में पीले पंजे (जेसीबी) ने लंबे समय से चले आ रहे अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया है, जिससे कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया है। यह कार्रवाई डैहर से जड़ोल तक चलाई गई, जहां जेसीबी मशीनों की मदद से 2 दर्जन से अधिक अवैध कब्जों को हटाया गया। बता दें कि इन अवैध कब्जों व अतिक्रमण के कारण नौलखा से भौर तक के क्षेत्र में सर्विस रोड का काम भी लटका हुआ है। फोरलेन पर अनेक लोगों ने दुकानों के आगे शैड और अन्य व्यावसायिक ढांचों को अवैध रूप से बना लिया है। डैहर से लेकर पुंघ तक के क्षेत्र में अवैध कब्जों व अतिक्रमण के कारण फोरलेन पर हादसों का भी भय बना रहता है।

विभाग की इस कार्रवाई से अनेक कब्जाधारियों के व्यापारिक प्रतिष्ठानों को जाने का रास्ता भी बाधित हो गया है। एनएचएआई ने 3 दिन पहले मुनादी कर अवैध कब्जाधारियों को स्वेच्छा से अपने कब्जे हटाने के निर्देश दिये थे, लेकिन जब इस चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ और कब्जाधारियों ने अपने निर्माण नहीं हटाए तब विभाग ने सख्ती दिखाते हुए शुक्रवार को जेसीबी के साथ कार्रवाई शुरू की। इस अभियान में अब तक लगभग 2 दर्जन से अधिक अवैध निर्माणों को हटाया जा चुका है। एनएचएआई परियोजना अधिकारी वरुण चारी ने कहा कि विभाग का लक्ष्य डैहर से लेकर भौर तक के पूरे क्षेत्र को अवैध कब्जों से मुक्त करना है और नौलखा से भौर तक सर्विस रोड का निर्माण जल्द से जल्द पूरा कर लोगों की परेशानी को खत्म किया जाएगा।