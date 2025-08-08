Himachal: सड़क धंसने से नाले में जा गिरी बोलेरो, जल शक्ति विभाग के कर्मचारी की मौत

हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन इन हादसाें अनमाेल जानें जा रही हैं। ताजा मामला मंडी जिला में पेश आया है, जहां एक गाड़ी के खाई में गिरने से व्यक्ति की माैत हाे गई।

उक्त हादसा शुक्रवार सुबह करीब 7:30 बजे पेश आया है। मृतक की पहचान हाकम ठाकुर पुत्र कांशी राम निवासी गांव फंदार (कुकलाह) के रूप में की गई है। हाकम ठाकुर जल शक्ति विभाग के जेई सैक्शन कल्हनी में बतौर फिटर कार्यरत थे।

जानकारी के अनुसार हादसा उस समय पेश आया जब उक्त कर्मचारी अपनी बाेलेराे गाड़ी में सवार हाेकर ड्यूटी पर जा रहा था। इस दाैरान पीपलू धार कैंची के नजदीक गाड़ी को मोड़ते समय सड़क का एक हिसा अचानक धंस गया, जिसके चलते गाड़ी पलट गई और गहरे नाले में जा गिरी। हादसा इतना भयानक था कि नाले में गिरते ही गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हाे गई और हाकम ठाकुर की माैके पर ही माैत हाे गई। हादसे की सूचना मिलते ही पंडोह पुलिस चाैकी की एक टीम माैके पर पहुंची तथा शव काे नाले से निकाल कर कब्जे में लिया। पुलिस के अनुसार शव काे पाेस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है तथा मामला दर्ज कर हादसे के कारणाें की छानबीन शुरू कर दी गई है।