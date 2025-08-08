Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Himachal: सड़क धंसने से नाले में जा गिरी बोलेरो, जल शक्ति विभाग के कर्मचारी की मौत

Himachal: सड़क धंसने से नाले में जा गिरी बोलेरो, जल शक्ति विभाग के कर्मचारी की मौत

Edited By Vijay, Updated: 08 Aug, 2025 12:38 PM

employee of jal shakti vibhag died in road accident

हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन इन हादसाें अनमाेल जानें जा रही हैं। ताजा मामला मंडी जिला में पेश आया है, जहां एक गाड़ी के खाई में गिरने से व्यक्ति की माैत हाे गई।

चैलचाैक (याेगिंद्र): हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन इन हादसाें अनमाेल जानें जा रही हैं। ताजा मामला मंडी जिला में पेश आया है, जहां एक गाड़ी के खाई में गिरने से व्यक्ति की माैत हाे गई। उक्त हादसा शुक्रवार सुबह करीब 7:30 बजे पेश आया है। मृतक की पहचान हाकम ठाकुर पुत्र कांशी राम निवासी गांव फंदार (कुकलाह) के रूप में की गई है। हाकम ठाकुर जल शक्ति विभाग के जेई सैक्शन कल्हनी में बतौर फिटर कार्यरत थे। 

जानकारी के अनुसार हादसा उस समय पेश आया जब उक्त कर्मचारी अपनी बाेलेराे गाड़ी में सवार हाेकर ड्यूटी पर जा रहा था। इस दाैरान पीपलू धार कैंची के नजदीक गाड़ी को मोड़ते समय सड़क का एक हिसा अचानक धंस गया, जिसके चलते गाड़ी पलट गई और गहरे नाले में जा गिरी। हादसा इतना भयानक था कि नाले में गिरते ही गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हाे गई और हाकम ठाकुर की माैके पर ही माैत हाे गई। हादसे की सूचना मिलते ही पंडोह पुलिस चाैकी की एक टीम माैके पर पहुंची तथा शव काे नाले से निकाल कर कब्जे में लिया। पुलिस के अनुसार शव काे पाेस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है तथा मामला दर्ज कर हादसे के कारणाें की छानबीन शुरू कर दी गई है। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!