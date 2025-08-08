Himachal: हैल्पर ने चाकू से गाेद डाला कुक, होटल के कमरे में खून से सना शव बरामद

हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय पर्यटन स्थल डल्हौजी में एक निजी होटल में कुक की चाकू मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आराेपी हैल्पर काे गिरफ्तार कर लिया है।

डल्हौजी (शमशेर महाजन): हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय पर्यटन स्थल डल्हौजी में एक निजी होटल में कुक की चाकू मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आराेपी हैल्पर काे गिरफ्तार कर लिया है। मृतक की पहचान मनीष (25) पुत्र बलदेव ठाकुर निवासी टिकरू जिला चंबा के रूप में हुई है जबकि आराेपी की पहचान अमन कुमार (22) पुत्र सुरेश कुमार निवासी गांव मकान, डाकघर तहसील सलोनी, जिला चंबा के रूप में की गई है।

जानकारी के अनुसार देर रात पुलिस को सूचना मिली कि होटल के एक कमरे में एक व्यक्ति खून से लथपथ हालत में पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और तुरंत उस कमरे को सील कर दिया। इस दाैरान व्यक्ति को फौरन सिविल अस्पताल डल्हौजी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

एसपी चम्बा अभिषेक यादव ने पत्रकारों को जानकारी दी कि जैसे ही उन्हें इस घटना की सूचना मिली, वे तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि यह मामला आपसी कहासुनी या झगड़े का नतीजा हो सकता है, लेकिन पुलिस हर पहलू की गहनता से जांच कर रही है।

घटनास्थल पर फाैरेंसिक विशेषज्ञों की टीम को भी बुलाया गया है जो सभी जरूरी साक्ष्य एकत्रित कर रही है। एसपी ने बताया कि फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट व फाैरेंसिक जांच के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चलेगा। होटल के स्टाफ से भी पूछताछ की जा रही है ताकि घटना के हर पहलू को समझा जा सके। इस संबंध में पुलिस थाना डल्हौजी के जांच अधिकारी जीवन कुमार की अध्यक्षता में जांच जारी है।

एसपी ने बताया कि पुलिस ने माैके से फरार आरोपी को पकड़ने के लिए अलग-अलग टीमों का गठन किया था, जिन्हाेंने कुछ ही घंटों के भीतर आरोपी को हिरासत में ले लिया। आराेपी काे अब न्यायालय में पेश किया जाएगा।

बता दें कि मनीष की शादी आने वाले दो माह में होनी थी, जिसकी खुशियों के बीच यह दुखद घटना पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ा गई है। मृतक के परिजनाें व ग्रामीणाें ने पुलिस प्रशासन से आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की हैं। वहीं एसपी ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इस मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाएगी।