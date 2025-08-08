भयानक हादसा: खाई में गिरी कार के उड़े परखच्चे, एक ही परिवार के 4 सदस्यों सहित 6 लोगों की मौत

चम्बा जिला के उपमंडल चुराह की सर्पीली सड़कों पर हादसों का क्रम जारी है। वीरवार देर रात को चुराह में एक भयानक सड़क हादसा पेश आया। जानकारी के अनुसार हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 4 लोग एक ही परिवार के थे।

तीसा (सुभान दीन): चम्बा जिला के उपमंडल चुराह की सर्पीली सड़कों पर हादसों का क्रम जारी है। वीरवार देर रात को चुराह में एक भयानक सड़क हादसा पेश आया। जानकारी के अनुसार हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 4 लोग एक ही परिवार के थे। इनमें पति -पत्नी व उनके दो बच्चे शामिल हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार वीरवार देर रात को एक कार में सवार 6 लोग चम्बा से अपने घर लौट रहे थे। जब गाड़ी भंजराडू से शवहा की तरफ बढ़ी तो पधरी नामक स्थान पर हादसे का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि इस स्थान पर सड़क पर खड़ी चढ़ाई है। चढ़ाई चढ़ते समय गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाई, जिस कारण गाड़ी तेजी से पीछे की तरफ चल पड़ी। इस पहले कि चालक कुछ कर पाता गाड़ी तेजी से खाई में गिर गई। वहीं गाड़ी के खाई में गिरते ही परखच्चे उड़ गए, जिसके चलते सभी कार सवार की मौके पर ही मौत हो गई थी।

गाड़ी को गिरता देख स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे ओर इसकी सूचना पुलिस को भी दी। स्थानीय लोगों व पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रैस्क्यू ऑप्रेशन शुरू किया, लेकिन गहरी खाई होने के कारण शवों को बाहर निकालने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हादसे में मारे गए लाेगाें की पहचान राजेश कुमार (40) पुत्र नरेन सिंह, हंसो (36) पत्नी राजेश कुमार, आरती (17) पुत्री राजेश कुमार, दीपक(15) पुत्र राजेश कुमार, राकेश कुमार (44) पुत्र हरि सिंह, गांव बुलवास, डाकघर जुंगरा व हेम पाल (37) पुत्र इंदर सिंह, गांव सलांचा डाकघर भंजराडू तहसील चुराह जिला चम्बा के रूप में की गई है।

एसडीएम चुराह अंकुर ठाकुर ने बताया कि भंजराडू-शवहा सड़क पर एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इसमें सवार सभी लोगों की मौत हो गई है। वहीं एसडीपीओ सलूणी रंजन शर्मा ने बताया कि पुलिस द्वारा शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है।