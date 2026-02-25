Himachal: स्कूल के छात्र ने पुराने कबाड़ से बना डाला 'ट्रैक्टर'

Edited By Jyoti M, Updated: 25 Feb, 2026 03:23 PM

हिमाचल डेस्क। अक्सर लोग जिसे 'कबाड़' समझकर फेंक देते हैं, बारहवीं कक्षा के एक होनहार छात्र ने उसी कचरे में भविष्य की खेती का समाधान खोज लिया है। कांगड़ा के राजकीय मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्र लक्ष्मण ने अपनी तकनीकी सूझबूझ से एक ऐसा पेट्रोल चालित ट्रैक्टर तैयार किया है, जो न केवल कार्यशील है बल्कि नवाचार की एक मिसाल पेश कर रहा है।

नवाचार का अनूठा सफर: शून्य से शिखर तक

लक्ष्मण की यह उपलब्धि किसी महंगे लैब की देन नहीं, बल्कि सीमित संसाधनों और कबाड़ के ढेर से उपजी है। उन्होंने पुराने वाहनों के इंजन, बेकार पड़ी धातुओं और अनुपयोगी ऑटो पार्ट्स को जोड़कर इस मॉडल को जीवंत रूप दिया।

इस मॉडल की खास बातें:

यह छोटे किसानों के लिए कम लागत में कृषि कार्य सुलभ कराने का एक प्रभावी विकल्प बन सकता है। छात्र ने सिद्ध किया है कि कचरा प्रबंधन के माध्यम से भी उपयोगी मशीनें बनाई जा सकती हैं।

यह प्रोजेक्ट इस बात का प्रमाण है कि स्कूलों में दी जा रही 'व्यावसायिक शिक्षा' (Vocational Education) किताबों से निकलकर अब हकीकत में बदल रही है।

"अगर छात्रों को सही मंच और प्रोत्साहन मिले, तो वे अनुपयोगी वस्तुओं से भी आधुनिक दुनिया के लिए क्रांतिकारी उपकरण बना सकते हैं।" — लक्ष्मण, छात्र

गुरुओं का मार्गदर्शन और भविष्य की उम्मीद

ऑटोमोबाइल प्रशिक्षक रविंद्र सिंह और शिक्षक प्रमोद सिंह ने लक्ष्मण की इस मेहनत को अन्य विद्यार्थियों के लिए एक मील का पत्थर बताया है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रोजेक्ट्स छात्रों की व्यावहारिक सोच को विकसित करते हैं।

विद्यालय परिवार के सदस्यों ने इस कामयाबी पर हर्ष व्यक्त किया है। वहीं स्थानीय निवासियों का मानना है कि लक्ष्मण का यह जज्बा उसे भविष्य में एक बड़ा इंजीनियर या अन्वेषक बनाएगा, जिससे क्षेत्र का नाम रोशन होगा।