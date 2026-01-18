Himachal: बर्फबारी न होने से पहाड़ों की रानी शिमला में पर्यटन उद्योग प्रभावित

बर्फबारी न होने की वजह से पहाड़ों की रानी शिमला में पर्यटन उद्योग प्रभावित होने लगा है। वीकेंड पर पर्यटकों की आमद उम्मीद के मुताबिक नहीं रही।

शिमला, (अभिषेक): बर्फबारी न होने की वजह से पहाड़ों की रानी शिमला में पर्यटन उद्योग प्रभावित होने लगा है। वीकेंड पर पर्यटकों की आमद उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। पिछले दिनों पर्यटकों की आवाजाही अच्छी चल रही थी, जिससे पर्यटन व्यवसाय से जुड़े कारोबारियों के चेहरे खिल गए थे, लेकिन बीते कुछ दिनों में पर्यटकों की आमद में गिरावट दर्ज की गई है। शनिवार को वीकेंड को देखते हुए पर्यटन कारोबारियों को अच्छे बिजनैस की आस थी, लेकिन अन्य राज्यों से कम संख्या में पर्यटक शिमला व आसपास के स्थानों पर पहुंचे।

हालांकि अन्य राज्यों से लोगों द्वारा शिमला के मौसम की नियमित रूप से अपडेट ली जा रही है। इसके लिए होटलों व टूअर एंड ट्रैवल कंपनियों से संपर्क किया जा रहा है। इस बीच सोमवार व मंगलवार को ऊंचाई व मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश व बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है, ऐसे में अगर बर्फबारी होती है तो पर्यटन कारोबार में उछाल आएगा और होटलों व अन्य पर्यटन इकाइयों में ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी।

पर्यटकों की आमद कम रहने पर शनिवार को होटलों में ऑक्यूपेंसी कम देखने को मिली। जानकारी के अनुसार ऑक्यूपेंसी 40 प्रतिशत के आसपास दर्ज की गई। इसके अलावा शिमला से कालका जाने वाली ट्रेनों में भी ऑक्यूपेंसी में 50 प्रतिशत तक गिरावट दर्ज की गई है।

बादल छाने की वजह से रिंक में आईस स्केटिंग सत्र पर लगी ब्रेक

आईस स्केटिंग रिंक में स्केटिंग के सत्र पर एक बार फिर ब्रेक लग गई है। बादल छाने के कारण रिंक में बर्फ की अच्छी परत नहीं जम सकी, जिस कारण आईस स्केटिंग क्लब के प्रबंधन को सुबह व शाम दोनों सत्र रद्द करने पड़े। अब आगामी दिनों में भी बादल छाए रहने और बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है, ऐसे में कुछ दिन आईस स्केटिंग सत्र बाधित रहने की संभावना जताई जा रही है।