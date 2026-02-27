Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Himachal Weather Update: हिमाचल में फिर बिगड़ेगा मौसम, जानें आगामी दिनों का हाल?

Himachal Weather Update: हिमाचल में फिर बिगड़ेगा मौसम, जानें आगामी दिनों का हाल?

Edited By Jyoti M, Updated: 27 Feb, 2026 10:35 AM

himachal weather update weather will deteriorate again in himachal

हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में मौसम के दो अलग रूप देखने को मिल रहे हैं। जहाँ प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में दिन भर मौसम शुष्क रहा, वहीं शाम होते ही कुछ क्षेत्रों में अचानक बदलाव दर्ज किया गया।

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में मौसम के दो अलग रूप देखने को मिल रहे हैं। जहाँ प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में दिन भर मौसम शुष्क रहा, वहीं शाम होते ही कुछ क्षेत्रों में अचानक बदलाव दर्ज किया गया। पर्यटन नगरी धर्मशाला में हुई हल्की बूंदाबांदी ने तापमान में गिरावट ला दी है, जबकि रोहतांग दर्रा पर ताजा बर्फबारी के साथ बर्फीली हवाओं का दौर शुरू हो गया है। हालांकि, राजधानी शिमला समेत अन्य मैदानी इलाकों में आसमान साफ बना हुआ है।

आगामी दिनों का पूर्वानुमान

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार, आने वाले कुछ दिन प्रदेश के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। 

27 और 28 फरवरी: महीने के अंत में चंबा, मंडी और कांगड़ा के ऊपरी इलाकों में हल्की बारिश या हिमपात की संभावना है।

और ये भी पढ़े

1 मार्च: इस दिन पूरे प्रदेश में मौसम मुख्य रूप से साफ और धूप वाला रहने की उम्मीद है।

2 और 3 मार्च: एक नया पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) सक्रिय होगा, जिससे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में फिर से बर्फबारी और बारिश का दौर शुरू हो सकता है।

4 मार्च: इसके बाद मौसम पुनः सामान्य और शुष्क होने का अनुमान है।

तापमान में उतार-चढ़ाव

वैज्ञानिक संदीप शर्मा के मुताबिक, अगले 4-5 दिनों तक राज्य के औसत तापमान में कोई बड़ा फेरबदल नहीं होगा। हालांकि, 27 और 28 फरवरी के दौरान मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में पारा 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जिससे रातें और अधिक सर्द होने की संभावना है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!