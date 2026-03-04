Main Menu

Himachal Budget: सुक्खू सरकार अपने कार्यकाल का चौथा बजट इस दिन करेगी पेश

हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश करने की तैयारी में है। विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, प्रदेश का आगामी बजट सत्र 18 मार्च से दोबारा शुरू होने जा रहा है।

विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, प्रदेश का आगामी बजट सत्र 18 मार्च से दोबारा शुरू होने जा रहा है।

बजट सत्र की मुख्य रूपरेखा

संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने सत्र के विस्तृत कार्यक्रम की जानकारी साझा की है। 18 और 19 मार्च को सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के साथ होगी।

21 मार्च को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का बजट सदन में प्रस्तुत करेंगे।

23 से 25 मार्च तक इन तीन दिनों के दौरान बजट प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी और 'कट मोशन' (कटौती प्रस्ताव) पेश किए जाएंगे।

30 मार्च को सदन में चर्चा के पश्चात बजट को औपचारिक रूप से पारित किया जाएगा।

विधायी और अन्य कार्य

बजट पारित होने के बाद भी सत्र की कार्यवाही जारी रहेगी। 31 मार्च का दिन 'गैर-सरकारी सदस्य दिवस' के रूप में आरक्षित किया गया है, जिसमें शासकीय और विधायी कार्यों को निपटाया जाएगा। इसके पश्चात, 1 और 2 अप्रैल को भी सदन की बैठकें होंगी, जिनमें महत्वपूर्ण विधायी कार्यों और अन्य सरकारी कामकाज पर चर्चा कर उन्हें अंतिम रूप दिया जाएगा।

