Himachal Weather Update: हिमाचल में इस दिन पश्चिमी विक्षोभ देगा दस्तक, जानें आगामी दिनों का पूर्वानुमान

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में मौसम का मिजाज खुशनुमा बना हुआ है। रविवार को राजधानी शिमला, कुल्लू और मनाली समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों में चटक धूप खिली रही, जिससे दोपहर के समय लोगों को हल्की गर्माहट का अनुभव हुआ। मौसम विभाग के अनुसार, बीते 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में कोई खास फेरबदल दर्ज नहीं किया गया है।

आगामी दिनों का पूर्वानुमान

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार, अगले कुछ दिन प्रदेशवासियों और पर्यटकों के लिए राहत भरे रहेंगे। 6 मार्च तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने की उम्मीद है। आगामी एक सप्ताह तक राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश की संभावना कम है।

वैज्ञानिक संदीप शर्मा के मुताबिक, 4 मार्च को एक नया पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) हिमालयी क्षेत्रों में दस्तक देगा। हालांकि, इसका व्यापक असर तुरंत देखने को नहीं मिलेगा। उच्च पर्वतीय इलाकों में 7 मार्च के आसपास हल्की बर्फबारी और बूंदाबांदी हो सकती है।

अगले 3 से 4 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने का अनुमान है, जिससे रातों की ठंड में कमी आएगी। हालांकि, अधिकतम तापमान फिलहाल स्थिर बना रहेगा। कुल मिलाकर, सैलानियों के लिए यह सप्ताह पहाड़ों की सैर के लिए बेहतरीन साबित हो सकता है।