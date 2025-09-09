Main Menu

Himachal: बाढ़ के बाद अब खुल रहे रास्ते... फिर से बहाल हुआ चंबा-भरमौर नेशनल हाईवे

Edited By Jyoti M, Updated: 09 Sep, 2025 10:42 AM

भारी बारिश और बाढ़ के कारण बंद हुए हिमाचल प्रदेश के कई महत्वपूर्ण रास्ते अब धीरे-धीरे खुल रहे हैं, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिली है। चंबा-भरमौर नेशनल हाईवे 14 दिनों के बाद आखिरकार फिर से खुल गया है। इस हाईवे के खुलने से चंबा जिले के लोगों के लिए...

हिमाचल डेस्क। भारी बारिश और बाढ़ के कारण बंद हुए हिमाचल प्रदेश के कई महत्वपूर्ण रास्ते अब धीरे-धीरे खुल रहे हैं, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिली है। चंबा-भरमौर नेशनल हाईवे 14 दिनों के बाद आखिरकार फिर से खुल गया है। इस हाईवे के खुलने से चंबा जिले के लोगों के लिए आवाजाही आसान हो गई है, जो पिछले दो हफ्तों से काफी मुश्किलों का सामना कर रहे थे।

इसी तरह, लारजी-बंजार नेशनल हाईवे-305 भी छोटे वाहनों के लिए खोल दिया गया है। इस रास्ते के खुलने से कुल्लू और बंजार के बीच सफर करना अब संभव हो गया है। इसके अलावा, बंजार के सैंज इलाके में फंसे लोगों तक हेलिकाप्टर के जरिए 30 क्विंटल राशन भी पहुंचाया गया है, जिससे वहां के लोगों की खाने-पीने की दिक्कतें कम हुई हैं। कुल्लू-मनाली हाईवे को भी जल्द से जल्द खोलने का काम तेजी से चल रहा है।

हालांकि, अभी भी चुनौतियां पूरी तरह से खत्म नहीं हुई हैं। चंबा जिले में अभी भी 94 सड़कें बंद हैं, और 104 ट्रांसफार्मर खराब होने की वजह से 520 गांवों में बिजली नहीं है। लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। इसके अलावा, भारी बारिश के कारण 34 पेयजल योजनाएं भी बंद हो गई हैं, जिससे लोगों को मीलों दूर से पानी लाना पड़ रहा है। इस मुश्किल घड़ी में एयरटेल जैसी मोबाइल सेवाओं को भी कुछ जगहों पर बहाल कर दिया गया है, जिससे लोग एक-दूसरे से संपर्क कर पा रहे हैं।

कांगड़ा के गगल एयरपोर्ट पर सोमवार को सभी उड़ानें समय पर चलीं, जो एक सकारात्मक संकेत है। प्रशासन और एनएचएआई (NHAI) की टीमें लगातार सड़कों को ठीक करने और सामान्य जनजीवन बहाल करने में लगी हुई हैं।

