Himachal: प्रदेश के 9 जिलों में बंद रहेंगे सभी ​शिक्षण संस्थान

Edited By Kuldeep, Updated: 31 Aug, 2025 11:12 PM
शिमला: सोमवार अत्यधिक भारी वर्षा का रैड अलर्ट के चलते शिमला, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर, कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, मंडी व चम्बा जिला में सभी जगह तथा कुल्लू जिला के बंजार, कुल्लू, मनाली, आनी, और निरमंड उपमंडल में सभी सरकारी एवं निजी महाविद्यालय, शैक्षणिक संस्थान, नर्सिंग संस्थान, व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, पॉलीटैक्नीक कॉलेज, आईएफआई और आंगनबाड़ी केंद्र 1 सितम्बर को बंद रहेंगे। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पीएचडी कोर्स वर्क की 1 सितंबर (सोमवार) को होने वाली परीक्षा स्थगित कर दी है। इस परीक्षा की नई तिथि बाद में अलग से घोषित की जाएगी।