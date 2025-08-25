भारी बारिश का कहर: हिमाचल के इन जिलों में कल नहीं खुलेंगे शैक्षणिक संस्थान, जानें पूरी लिस्ट

हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का दाैर लगातार जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने कल भी राज्य में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसी के मद्देनजर राज्य के 7 जिलों में 26 अगस्त को सभी सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थान बंद रखने का फैसला लिया गया है।

हिमाचल डैस्क: हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का दाैर लगातार जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने कल भी राज्य में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसी के मद्देनजर राज्य के 7 जिलों में 26 अगस्त को सभी सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थान बंद रखने का फैसला लिया गया है। यह निर्णय छात्रों और कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। आइए जानते हैं किस जिले में क्या आदेश जारी किए गए हैं:

चम्बा: जिले में लगातार बारिश के कारण जिला प्रशासन ने 26 अगस्त को सभी सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग, बीएड कॉलेज, व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान और आंगनवाड़ी केंद्र बंद रखने के आदेश दिए हैं। यह आदेश जिला दंडाधिकारी और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष मुकेश रेप्सवाल ने जारी किए हैं।

बिलासपुर: मौसम विभाग द्वारा जिले के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद जिला प्रशासन ने 26 अगस्त को सभी सरकारी और निजी कॉलेज, स्कूल, नर्सिंग संस्थान, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, पॉलिटेक्निक, आईटीआई और आंगनवाड़ी केंद्र बंद रखने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, शिक्षकों और अन्य स्टाफ को स्कूल में उपस्थित रहना अनिवार्य किया गया है। डीसी राहुल कुमार ने यह भी कहा है कि सभी को शिक्षा विभाग के दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।

मंडी: जिला दंडाधिकारी अपूर्व देवगन ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि 26 अगस्त को मंडी जिले के सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। हालांकि, आईआईटी मंडी, मेडिकल कॉलेज और अन्य चिकित्सा संस्थान खुले रहेंगे।

कांगड़ा: डीसी हेमराज बैरवा ने जिले में रेड अलर्ट के चलते सभी सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, तकनीकी संस्थान और आंगनवाड़ी केंद्र 26 अगस्त को बंद रखने के आदेश दिए हैं। शिक्षा उपनिदेशक और जिला कार्यक्रम अधिकारी को इन आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।

कुल्लू: जिला प्रशासन ने मूसलाधार बारिश को मध्य नजर रखते हुए जिला के तीन उप मंडलों मनाली, कुल्लू और बंजार में 26 अगस्त को सभी सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग, बीएड कॉलेज, व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान और आंगनवाड़ी केंद्र बंद रखने के आदेश दिए हैं। जिला दंडाधिकारी ताेरूल एस. रवीश जारी आदेशाें के मुताबिक जिला में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जहां नदी-नाले भारी उफान पर हैं, वही अधिकतर सड़केंं भी आवागमन के लिए बाधित है, ऐसे में विद्यार्थियों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए ये निर्णय लिया गया है।

हमीरपुर: यहां भी भारी बारिश के चलते 26 अगस्त को सभी सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग, बीएड कॉलेज, व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान और आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। हालांकि, आवासीय कॉलेज और चिकित्सा शिक्षा संस्थान खुले रहेंगे। यह आदेश जिला दंडाधिकारी अमरजीत सिंह ने जारी किया है।

ऊना: मौसम विभाग द्वारा भारी बारिश का अलर्ट जारी होने के बाद जिला दंडाधिकारी जतिन लाल ने 26 अगस्त को जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र और आंगनवाड़ी केंद्र बंद रखने के आदेश दिए हैं। सभी संस्थानों के प्रमुखों को इन आदेशों का सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है।