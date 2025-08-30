Main Menu

  • मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण

Edited By Jyoti M, Updated: 30 Aug, 2025 03:33 PM

chief minister did an aerial survey of flood affected areas

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित कांगड़ा और चंबा जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान, उन्होंने प्रभावित परिवारों...

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित कांगड़ा और चंबा जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान, उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना और अधिकारियों को हरसंभव मदद सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री शनिवार सुबह दिल्ली से पठानकोट पहुंचे, जहां कांगड़ा के उपायुक्त हेमराज बैरवा और पुलिस अधीक्षक अशोक रतन ने उन्हें जिले में हुए नुकसान और राहत कार्यों की जानकारी दी। पौंग बांध से पानी छोड़े जाने के कारण कांगड़ा के फतेहपुर और इंदौरा विधानसभा क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इस स्थिति से निपटने के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ-साथ एनडीआरएफ की टीमें भी राहत और बचाव कार्यों में लगी हुई हैं। इसके बाद, मुख्यमंत्री चंबा जिले के लिए रवाना हुए। उन्होंने मणिमहेश और भरमौर सहित अन्य आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया, जहां भारी बारिश से काफी तबाही हुई थी। हालांकि, खराब मौसम के कारण उनका हेलीकॉप्टर भरमौर में नहीं उतर पाया।

चंबा पहुंचने पर मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने मणिमहेश यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौत की खबरों को अफवाह बताया और इसके लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने लोगों से सोशल मीडिया की अफवाहों पर ध्यान न देने और सरकार के निर्देशों का पालन करने की अपील की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि चंबा को खोलने के लिए पर्याप्त मशीनरी लगाई गई है और मौसम साफ होने पर हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं को निकाला जा सकता है। फिलहाल, जो श्रद्धालु पैदल जाना चाहते हैं, उन्हें पुलिस बल के साथ भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और उन्हें सभी जरूरी सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए।

