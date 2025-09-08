सावधान! अब साइबर ठगों का नया जाल: इस लिंक को क्लिक किया तो हो सकता है आपका खाता खाली

हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में साइबर ठगों का एक नया और खतरनाक तरीका सामने आया है। ये ठग ऑनलाइन पार्सल डिलीवरी के नाम पर लोगों को निशाना बना रहे हैं। वे लोगों के मोबाइल पर एक जालसाजी वाला मैसेज भेजते हैं। इस मैसेज में लिखा होता है कि आपके पार्सल का...

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में साइबर ठगों का एक नया और खतरनाक तरीका सामने आया है। ये ठग ऑनलाइन पार्सल डिलीवरी के नाम पर लोगों को निशाना बना रहे हैं। वे लोगों के मोबाइल पर एक जालसाजी वाला मैसेज भेजते हैं। इस मैसेज में लिखा होता है कि आपके पार्सल का पता अधूरा है, जिस वजह से डिलीवरी नहीं हो पा रही है। मैसेज के साथ एक लिंक भी दिया जाता है जिस पर क्लिक करके पार्सल की स्थिति जानने को कहा जाता है।

यह मैसेज इतना असली लगता है कि कोई भी आसानी से झांसे में आ जाए। इसमें प्रसिद्ध ऑनलाइन कंपनियों का लोगो और नाम इस्तेमाल किया जाता है, जिससे लोगों को यह विश्वास हो जाए कि यह मैसेज सच में कंपनी से आया है। हाल ही में धर्मशाला के कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें भी ऐसे मैसेज मिले थे। हालांकि, उन्होंने समझदारी से काम लिया और लिंक पर क्लिक नहीं किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने हाल ही में कोई पार्सल मंगवाया ही नहीं था, इसी वजह से उन्हें शक हुआ और वे ठगी से बच गए।

साइबर विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ऐसे अनजान लिंक पर क्लिक करना बहुत जोखिम भरा हो सकता है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करते हैं, आपके फोन में वायरस या मैलवेयर डाउनलोड हो सकता है। यह वायरस आपके फोन से आपकी बैंकिंग जानकारी, पासवर्ड, और अन्य व्यक्तिगत डेटा चुराकर साइबर अपराधियों तक पहुंचा सकता है। इन ठगों का मुख्य मकसद आपके बैंक खाते से पैसे उड़ाना होता है।

धर्मशाला के एएसपी साइबर क्राइम प्रवीण धीमान ने इस तरह की ठगी से बचने के लिए महत्वपूर्ण सलाह दी है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान नंबर से आए मैसेज, खासकर जिसमें लिंक दिया गया हो, उस पर क्लिक न करें। अगर आपको कोई ऐसा संदिग्ध मैसेज मिलता है, तो तुरंत 1930 पर संपर्क करें और इसकी सूचना दें। हमेशा यह याद रखें कि कोई भी कंपनी आपसे पार्सल ट्रैक करने के लिए व्यक्तिगत जानकारी या लिंक पर क्लिक करने को नहीं कहती। अपनी और अपने परिवार की मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने के लिए ऑनलाइन ठगी से सावधान रहना बेहद जरूरी है।