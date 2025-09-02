Main Menu

Himachal: पुलिस कांस्टेबल भर्ती की डाॅक्यूमैंट वैरीफिकेशन स्थगित, नया शैड्यूल जारी

Edited By Vijay, Updated: 02 Sep, 2025 06:59 PM

document verification of police constable recruitment postponed

हिमाचल में हो रही भारी बारिश, भूस्खलन व बादल फटने की घटनाओं और सड़कें बंद होने के चलते हिमाचल पुलिस कांस्टेबल भर्ती की डाॅक्यूमैंट वैरीफिकेशन फिलहाल स्थगित कर दी गई है।

शिमला (राजेश): हिमाचल में हो रही भारी बारिश, भूस्खलन व बादल फटने की घटनाओं और सड़कें बंद होने के चलते हिमाचल पुलिस कांस्टेबल भर्ती की डाॅक्यूमैंट वैरीफिकेशन फिलहाल स्थगित कर दी गई है। पुलिस विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार भारी बारिश के चलते और सड़क मार्गों के बंद होने के कारण अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित तिथियों पर डाॅक्यूमैंट वैरीफिकेशन स्थल तक पहुंचना संभव नहीं है। पहले यह प्रक्रिया 4 सितम्बर से शुरू होनी थी लेकिन अब यह प्रक्रिया 24 सितम्बर से शुरू होगी और 29 सितम्बर तक चलेगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय अभ्यार्थियों एवं कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी उम्मीदवार को प्राकृतिक आपदाओं के कारण सड़कों व परिवहन साधनों में आई बाधाओं की वजह से डाॅक्यूमैंट वैरीफिकेशन प्रक्रिया से वंचित न होना पड़े। ऐसे में विभाग ने डाॅक्यूमैंट वैरीफिकेशन की तिथियों में बदलाव किया है।

अब इन तिथियाें काे हाेगी डाॅक्यूमैंट वैरीफिकेशन 
पुलिस विभाग से मिली जानकारी नोर्थ जोन कांगड़ा जिले के अभ्यर्थियों की डाॅक्यूमैंट वैरीफिकेशन 24 सितम्बर, चम्बा जिले और ऊना जिले के अभ्यर्थियों की डाॅक्यूमैंट वैरीफिकेशन 25 को पुलिस लाइन भराड़ी शिमला में होगी। इसी तरह सैंट्रल जोन के तहत मंडी जिले के अभ्यर्थियों की 26 सितम्बर, बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू और लाहौल-स्पीति जिले के अभ्यर्थियों की डाॅक्यूमैंट वैरीफिकेशन 27 सितम्बर को पुलिस लाइन भराड़ी शिमला में होगी। इसके अतिरिक्त साऊथ रेंज के तहत शिमला, सोलन के अभ्यर्थियों की डाॅक्यूमैंट वैरीफिकेशन 28 सितम्बर और किन्नौर और सिरमौर के अभ्यर्थियों की डॉक्यूमैंट वैरीफिकेशन 29 को पुलिस लाइन भराड़ी शिमला में होगी। 

2 अगस्त को स्क्रीनिंग टैस्ट का परिणाम हुआ था घोषित
लोक सेवा आयोग ने बीते 2 अगस्त को पुलिस विभाग में स्पैशलाइज्ड ड्यूटी के लिए पुलिस कांस्टेबल के 1088 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित स्क्रीनिंग टैस्ट का परिणाम घोषित किया था और इसमें कुल 1964 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए हैं। पुरुष कांस्टेबल के 708 पदों के लिए लिखित परीक्षा के आधार पर 1343 उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। इसके अलावा महिला कांस्टेबल के 380 पदों के लिए इस परीक्षा के आधार पर 621 उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट हुई हैं। अब लिखित परीक्षा के आधार पर शॉर्टलिस्ट हुए उम्मीदवारों को डॉक्यूमैंट वैरीफिकेशन के लिए बुलाया गया है।

