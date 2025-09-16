Kangra: नशा और खनन माफिया हो जाएं सावधान! नूरपुर के नए SDPO ने बताया अपना 'एक्शन प्लान'

डीएसपी चन्द्र पाल सिंह ने मंगलवार को नूरपुर के नए उपमंडल पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) के रूप में अपना पदभार ग्रहण कर लिया है।

नूरपुर (रूशांत): डीएसपी चन्द्र पाल सिंह ने मंगलवार को नूरपुर के नए उपमंडल पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) के रूप में अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। इससे पूर्व वह घुमारवीं में बतौर एसडीपीओ अपनी सेवाएं दे रहे थे। कार्यभार संभालने के तुरंत बाद उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हुए कहा कि क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को मजबूत करना उनका मुख्य लक्ष्य है।

पदभार संभालने के बाद मीडिया से बातचीत में एसडीपीओ चन्द्र पाल सिंह ने कहा कि उनकी शीर्ष प्राथमिकताओं में नशीले पदार्थों की तस्करी पर पूरी तरह से नकेल कसना, अवैध खनन पर अंकुश लगाना और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल है। उन्होंने कहा कि इन अवैध गतिविधियों में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या पर उन्होंने कहा कि नूरपुर के कुछ स्थानों पर यह दिक्कत सामने आई है, जिसे जल्द ही व्यवस्थित योजना के साथ हल किया जाएगा। उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि हादसों के कारणों की गहन जांच कर उन्हें रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। ड्रिंक एंड ड्राइव के मामलों में कोई नरमी नहीं बरती जाएगी और दुर्घटना संभावित क्षेत्रों (हॉटस्पॉट) की पहचान कर वहां सुरक्षा उपाय किए जाएंगे।

एसडीपीओ ने स्पष्ट किया कि महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में शिकायत मिलते ही तत्काल और कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने क्षेत्र की जनता से पुलिस का सहयोग करने की अपील की और कहा कि समाज को भी एकजुट होकर अवैध धंधों में लिप्त असामाजिक तत्वों के खिलाफ डटकर खड़ा होना चाहिए, ताकि एक सुरक्षित और अपराध-मुक्त समाज का निर्माण हो सके।

