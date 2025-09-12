Kangra: पुलिस ने घर में दी दबिश...262 ग्राम चिट्टे के साथ नशा तस्कर गिरफ्तार, पहले भी दर्ज हैं 2 मामले

पुलिस जिला नूरपुर द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। अभियान के तहत इंदौरा और ठाकुरद्वारा पुलिस की एक संयुक्त टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए....

ठाकुरद्वारा (गगन): पुलिस जिला नूरपुर द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। अभियान के तहत इंदौरा और ठाकुरद्वारा पुलिस की एक संयुक्त टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक युवक को 262 ग्राम चिट्टे की खेप के साथ गिरफ्तार किया है।

थाना इंदौरा के प्रभारी इंस्पेक्टर आशीष पठानिया ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मिलवां पंचायत के तमोता गांव में एक व्यक्ति अपने घर से नशीले पदार्थों की तस्करी कर रहा है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए थाना इंदौरा और पुलिस चौकी ठाकुरद्वारा की एक संयुक्त टीम का गठन किया गया। गठित टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तमोता गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे बने आरोपी के घर पर दबिश दी। स्थानीय गवाहों की मौजूदगी में पुलिस ने घर की तलाशी का अभियान चलाया। तलाशी के दौरान घर के अंदर छिपाकर रखी गई 262 ग्राम चिट्टे की खेप बरामद हुई।

पकड़े गए आरोपी की पहचान रोहित कुमार पुत्र मंजीत सिंह निवासी गांव तमोता, डाकघर उलैहड़ियां व तहसील इन्दौरा के रूप में हुई है। पुलिस ने बरामद नशे की खेप को कब्जे में लेकर आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ थाना इंदौरा में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

मामले की पुष्टि करते हुए एसपी नूरपुर अशोक रत्न ने बताया कि आरोपी रोहित कुमार एक शातिर अपराधी है और उसके खिलाफ पहले भी चिट्टा तस्करी के 2 मामले थाना इंदौरा में दर्ज हैं। एसपी ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि नशे के खिलाफ चलाए जा रहे इस अभियान में किसी भी तरह की ढील नहीं बरती जाएगी और नशे के सौदागरों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने आम जनता से भी अपील की कि वे नशा तस्करों की जानकारी पुलिस के साथ सांझा करें ताकि इस सामाजिक बुराई को जड़ से खत्म किया जा सके।

