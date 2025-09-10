Main Menu

Kangra: 1100 नंबर पर शिकायत...खनन माफिया पर कसा शिकंजा, अवैध खनन करते 5 ट्रैक्टर पकड़े

Edited By Vijay, Updated: 10 Sep, 2025 06:04 PM

5 tractors caught doing illegal mining

रानीताल में खनन विभाग ने बनेर खड्ड में अवैध खनन के खिलाफ कर्रवाई करते हुए 5 ट्रैक्टराें काे पकड़ा है। विभाग ने ये कार्रवाई लाेगाें की शिकायत पर अमल में लाई है।

लंज (सुदर्शन): रानीताल में खनन विभाग ने बनेर खड्ड में अवैध खनन के खिलाफ कर्रवाई करते हुए 5 ट्रैक्टराें काे पकड़ा है। विभाग ने ये कार्रवाई लाेगाें की शिकायत पर अमल में लाई है। जानकारी के अनुसार विभाग काे शिकायत मिली थी कि बनेर खड्ड पुल के पास खनन माफिया बेखौफ होकर धड़ल्ले से अवैध खनन कर रहा है। इस पर कार्रवाई करते हुए विभाग की एक टीम ने तुरंत माैके पर दबिश दी, जहां 5 ट्रैक्टर अवैध खनन में  संलिप्त पाए गए। टीम द्वार माैके पर ही उनके चालान किए गए हैं। 

रानीताल पंचायत के उपप्रधान बोधराज ने बताया कि बनेर खड्ड पुल के पास हाे रहे अवैध खनन के चलते जल शक्ति विभाग की करोड़ों रुपए की स्कीमों और पीडब्ल्यूडी विभाग के पुल को खतरा पैदा हो गया है। वहीं अवैध खनन से लोगों की जमीनें भी धंस रही हैं। इसे देखते हुए हमने मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हैल्पलाइन 1100 नंबर पर शिकायत की थी, जिस पर माइनिंग विभाग ने यह कार्रवाई अमल में लाई है।

उधर, माइनिंग इंस्पैक्टर रानीताल, कांगड़ा अश्विनी कौंडल ने बताया कि अवैध खनन करते हुए 5 ट्रैक्टर पकड़े हैं, जिनके मौके पर चालान काटकर कोर्ट में पेशी के लिए भेजा है। कोशिश की जाएगी कि अवैध खनन करने वालों को नियमों के तहत भारी-भरकम जुर्माना लगवाया जा सके। इससे पहले भी पंचायत की तरफ से शिकायत आई थी कि इस जगह पर भारी मात्रा में अवैध खनन हो रहा है, जिस पर आज हमने ये कार्रवाई की है।

एसडीओ आईपीएस विजय नाग ने कहा कि खनन विभाग द्वारा की गई कार्रवाई की मैं प्रशंसा करता हूं । उन्हाेंने कहा कि अवैध खनन को जाने वाले रास्ते काे विचार-विमर्श करके तुरंत बंद करवाने की कोशिश की जाएगी। वहीं एसडीएम कांगड़ा ईशांत जसवाल ने कहा कि मीडिया के माध्यम से यह मामला मेरे ध्यान में आया है। इस पर तुरंत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और अवैध खनन को जाने वाले रास्ते को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा।

