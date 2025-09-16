kangra: कन्फैक्शनरी के गोदाम में लगी आग, लाखों का नुक्सान

Edited By Kuldeep, Updated: 16 Sep, 2025 05:28 PM
नूरपुर (रूशांत): नूरपुर शहर के चौगान बाजार में मंगलवार सुबह एक कन्फैक्शनरी के गोदाम में शाॅर्ट सर्किट से आग लग गई। स्थानीय लोगों ने जब गोदाम से धुआं उठते देखा तो गोदाम मालिक और अग्निशमन विभाग को सूचित किया। अग्निशमन विभाग की टीम ने फायरमैन गुरदयाल सिंह की अगुवाई में आग पर काबू पाया लेकिन गोदाम में काफी सामान आग की चपेट में आ चुका था। गोदाम के मालिक सुरिंद्र सिंह ने बताया कि आग लगने से उनका लगभग 2 लाख से ज्यादा का नुक्सान हुआ है।