Kangra: एयरपोर्ट के मुख्य द्वार के पास बैल से टकराई बाइक, 2 घराें के बुझ गए चिराग

गग्गल (वीरेंद्र अनजान): कांगड़ा जिले के गग्गल एयरपोर्ट के मुख्य द्वार के पास हुए एक बाइक के बेसहारा बैल से टकराने के चलते 2 युवकों की मौत हो गई। गग्गल पुलिस के अनुसार यह हादसा गत रात्रि पेश आया। मृतकों की पहचान अक्षय कुमार (29) पुत्र चुनी लाल निवासी भटेचछ शाहपुर और पवन कुमार (36) पुत्र रमेश कुमार निवासी टुंडू शाहपुर के रूप में हुई है।

जानकारी के अनुसार बाइक अक्षय और पवन बाइक (एचपी 90-1043) पर सवार हाेकर जा रहे थे। जैसे ही बाइक गग्गल एयरपोर्ट के मुख्य द्वार के पास पहुंची काे अचानक सामने एक बेसहारा बैल आ गया।बाइक सवार जब तक कुछ समझ पाते तब तक बाइक की बैल से टक्कर हो गई।

हादसे के दाैरान बाइक सवार दाेनाें युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें एम्बुलैंस की सहायता से टांडा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। गग्गल पुलिस थाना प्रभारी उधम सिंह राजपूत ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है तथा टांडा में पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिए है।