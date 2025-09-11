Kangra: स्कूटी-टिप्पर की टक्कर में 20 वर्षीय युवक की गई जान, 2 बहनों का था इकलौता भाई

पुलिस थाना गग्गल के अंतर्गत आते त्यारा गांव में एक निजी स्कूल के पास हुए एक सड़क हादसे में 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान अनिकेत पुत्र मलकीत सिंह निवासी त्यारा के रूप में की गई है।

गग्गल (वी. अनजान): पुलिस थाना गग्गल के अंतर्गत आते त्यारा गांव में एक निजी स्कूल के पास हुए एक सड़क हादसे में 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान अनिकेत पुत्र मलकीत सिंह निवासी त्यारा के रूप में की गई है।

यह हादसा तब हुआ जब अनिकेत अपनी स्कूटी पर सवार हाेकर जा रहा था। इस दाैरान गग्गल की ओर से आ रहे एक (अप्लाइड फॉर) टिप्पर से उसकी स्कूटी की टक्कर हाे गई। हादसे के दाैरानअनिकेत गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा। आसपास के लोगों ने तुरंत उसे उठाया और टांडा मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही गग्गल पुलिस थाना की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त स्कूटी और टिप्पर को अपने कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

बता दें कि अनिकेत 2 बहनों का इकलौता और सबसे छोटा भाई था। उसकी बड़ी बहन की शादी अगले साल फरवरी महीने में हाेनी तय हुई थी, लेकिन अब इस हादसे से परिवार पर टूटा दुखाें का पहाड़ टूट पड़ा है। बताया जा रहा है कि अनिकेत अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए जमानाबाद में एक बेकरी में काम सीख रहा था।

