Kangra: विदेश की बड़ी कंपनी के नाम पर फर्जी कंपनी बनाकर ऑनलाइन फ्रॉड को अंजाम दे रहे शातिर

धर्मशाला (विवेक): ऑनलाइन ठगी के मास्टर माइंड रोजाना अलग-अलग तरह के ऑनलाइन पैंतरे अपनाकर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। ठगी के तहत ऑनलाइन शातिर एपीके जेपीजी फाइल फोटो, योजनाओं के लिंक व व्हाटसएप में फर्जी लिंक जैसे माध्यमों का उपयोग करते रहे हैं, लेकिन अब विदेश की एक बड़ी कंपनी के नाम पर ऑनलाइन शतिर आमजनता से ऑनलाइन फ्राॅड को अंजाम दे रहे हैं। साइबर क्राइम थाना धर्मशाला के अनुसार इस ऑनलाइन माध्यम के तहत ऑनलाइन शातिर उपरोक्त बड़ी प्रतिष्ठित कंपनी के नाम पर फर्जी कंपनी बनाकर लोगों को ई-मेल व लिंक भेज रहे हैं। लोग बड़ी कंपनी का नाम सुनकर शातिरों के झांसे में आकर इस फर्जी कंपनी में निवेश कर रहे हैं।

इसके बाद कुछ समय तक तो इस फर्जी कंपनी द्वारा हल्का-फुल्का लाभ दिया जा रहा है, लेकिन अचानक से यह लाभ फर्जी कंपनी द्वारा बंद कर दिया जा रहा है। इसके बाद लोगों को ऑनलाइन शातिरों के शिकंजे में फंसकर ऑनलाइन ठगी के शिकार होने की बात पता चल रही है। साइबर थाना नोर्थन रेंज धर्मशाला के तहत इस फ्रॉड से संबंधित शिकायतें तो आ रही हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई मामला अभी तक नहीं आया है। हालांकि बताया जा रहा है कि शातिरों के इस नए पैतरें से संबंधित मामलों में कुछ दिन पहले जिला कुल्लू से मामले सामने आए थे। जहां उपरोक्त फर्जी कंपनी में लोगों ने लाखों रूपए निवेश कर दिए थे।

ऐसे रहें सतर्क

अंजान मोबाइल नंबर से आई कोई भी फाइल फोटा व लिंक न खोलें।

मोबाइल की सेटिंग में जाकर ऑटो डालनलोड की सेटिंग ऑफ रखें।

अगर दोस्त या किसी रिश्तेदार से वॉटसऐप के नंबर से ऐसे लिक या फोटो आएं तो उन्हें तुरंत जानकारी दें।

इस तरह की ऑनलाइन ठगी मामले में अपने परिवार व अन्य लोगों को जागरूक करें।

एएसपी साइबर क्राइम थाना उत्तरी क्षेत्र धर्मशाला प्रवीन धीमान का कहना है कि विदेश की एक बड़ी कंपनी के नाम पर फर्जी कंपनी के ऑनलाइन शातिरों द्वारा लोगाें को अपने झांसे में लेकर योजनात्मक तरीके से ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। यहां इस संबंधित ऑनलाइन ठगी तरीके के मामले से संबंधित शिकायतें सुनने में आ रही हैं, लेकिन अभी ऐसा कोई बड़ा मामला नहीं आया है। जबकि इस ऑनलाइन फ्रॉड से संबंधित कुछ मामले जिला कुल्लू में सामने आए थे। आमजन से अपील है कि बड़ी विदेशी कंपनी के नाम पर आमजन को भेजे जा रहे फर्जी ई-मेल या लिंक को क्लिक न करें। इसके साथ ही मोबाइल की सेटिंग में जाकर ऑटो डालनलोड की सेटिंग ऑफ रखें।