Kangra: धर्मशाला में 8.5 ग्राम हेरोइन के साथ 3 युवक गिरफ्तार

धर्मशाला पुलिस थाना के तहत पुलिस ने 3 युवकों को 8.5 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है।

धर्मशाला (ब्यूरो) : धर्मशाला पुलिस थाना के तहत पुलिस ने 3 युवकों को 8.5 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान 22 वर्षीय अनिकेत, 21 वर्षीय अक्षित कुमार व 23 वर्षीय आर्यन वर्मा के रूप में हुई है। तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के अनुसार वीरवार को गश्त के दौरान धर्मशाला पुलिस ने उक्त 3 युवकों से हेरोइन बरामद की। एसपी अशोक रत्न ने बताया कि तीनों युवकों को गिरफ्तार करके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि जिला पुलिस की नशे के खिलाफ मुहिम आगे भी जारी रहेगी।