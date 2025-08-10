Kangra: डिजिटल अरैस्ट कर महिला से ठगे 78 लाख रुपए, साइबर पुलिस ने महाराष्ट्र में दबोचा शातिर

साइबर थाना नॉर्दर्न रेंज धर्मशाला की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र से एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई उस मामले में हुई, जिसमें तपोवन की एक महिला काे डिजिटल अरैस्ट कर 78 लाख रुपए हड़प लिए गए थे।

धर्मशाला (ब्यूरो): साइबर थाना नॉर्दर्न रेंज धर्मशाला की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र से एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई उस मामले में हुई, जिसमें तपोवन की एक महिला काे डिजिटल अरैस्ट कर 78 लाख रुपए हड़प लिए गए थे।

वर्ष 2023 में पीड़ित महिला को एक फोन कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को पुलिस विभाग का कर्मचारी बताया और दावा किया कि महिला पर एक मामला दर्ज है। इसके बाद आरोपी ने महिला को एक कथित न्यायिक दस्तावेज भेजा और बताया कि उसकी जमानत कराने के लिए तुरंत पैसे जमा कराने होंगे। डर और दबाव में आकर महिला ने चरणबद्ध तरीके से 78 लाख रुपए आरोपी गिरोह के खातों में भेज दिए। कुछ समय बाद जब उसे ठगी का अहसास हुआ, तो उसने तुरंत साइबर थाना में शिकायत दर्ज करवाई।

जांच के दौरान पता चला कि इस ठगी के तार महाराष्ट्र से जुड़े हैं। इसके बाद साइबर थाना की टीम महाराष्ट्र पहुंची और एक आरोपी को दबोच लिया। पुलिस ने उसके पास से 5 लाख रुपए बरामद किए। आरोपी से पूछताछ जारी है और उसे नोटिस देकर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

साइबर थाना नाॅर्दन क्षेत्र धर्मशाला के एएसपी प्रवीण धीमान ने इस बात की पुष्टि की है। उन्हाेंने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी अनजान कॉल पर भरोसा न करें, खासकर जब कॉल करने वाला खुद को सरकारी अधिकारी या पुलिस कर्मी बताकर पैसे मांग रहा हो। ऐसी किसी भी संदिग्ध कॉल की सूचना तुरंत साइबर हैल्पलाइन 1930 पर दें।