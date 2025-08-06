Main Menu

  • Kangra: पौंग बांध से छोड़ा पानी, कांगड़ा और पंजाब के निचले इलाकों में अलर्ट

water released from pong dam

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित पौंग बांध से बुधवार शाम को बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा गया है। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार शाम 5 बजे के करीब बांध से 23,300 क्यूसिक पानी छोड़ा गया।

कांगड़ा: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित पौंग बांध से बुधवार शाम को बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा गया है। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार शाम 5 बजे के करीब बांध से 23,300 क्यूसिक पानी छोड़ा गया। इसके चलते हिमाचल प्रदेश और पड़ोसी राज्य पंजाब के कुछ निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बनने की आशंका है।

पौंग झील से छोड़े गए पानी का असर सबसे पहले फतेहपुर, इंदौरा और देहरा गोपीपुर जैसी हिमाचल की तहसीलों में देखा जा सकता है। इन क्षेत्रों के निचले इलाकों में जलभराव या पानी का बहाव तेज हो सकता है। इसके बाद यह पानी पंजाब की सीमा में प्रवेश कर सकता है, जहां कई गांव और खेत इसकी चपेट में आ सकते हैं।

बीबीएमबी अधिकारियों के अनुसार बांध में पानी का स्तर 1373.08 फुट तक पहुंच चुका था, जो कि इसकी अधिकतम भंडारण सीमा के करीब है। इसी वजह से सुरक्षा के मद्देनज़र पानी छोड़ना जरूरी हो गया था। प्रबंधन बोर्ड और स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अगले कुछ दिनों तक नदियों, नालों और जलाशयों के किनारे जाने से बचें। 

