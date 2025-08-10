Kangra: निर्माणाधीन घर में हुआ खाैफनाक हादसा, 26 वर्षीय युवक की गई जान

जिला मुख्यालय धर्मशाला के साथ लगते खनियारा के मोहली में रविवार को विद्युत तार की चपेट में आने से एक 26 वर्षीय युवक की मौत हो गई है।

धर्मशाला (ब्यूरो): जिला मुख्यालय धर्मशाला के साथ लगते खनियारा के मोहली में रविवार को विद्युत तार की चपेट में आने से एक 26 वर्षीय युवक की मौत हो गई है। इस संदर्भ में पुलिस थाना धर्मशाला की टीम ने शव को कब्जे में लेकर जोनल अस्पताल धर्मशाला में रखवा दिया है। सोमवार को शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। मृतक युवक की पहचान अनीश कुमार पुत्र अजीत कुमार निवासी स्लेट गोदाम के रूप में हुई है।

जानकारी के अनुसार प्लम्बर का काम करने वाला युवक साथ खनियारा के मोहली क्षेत्र में किसी निर्माणाधीन घर की छत पर काम रहा था। इस दाैरान वह बिजली तार की चपेट में आ गया और बेसुध होकर नीचे गिर गया। हादसे के तुरंत बाद युवक को जोनल अस्पताल धर्मशाला पहुंचाया गया, वहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

उधर, इस संबंध में पुलिस थाना धर्मशाला के एसएचओ नारायण सिंह ने बताया कि विद्युत तार की चपेट में आने से बेसुध हुए युवक को जोनल अस्पताल पहुंचाया गया था, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जोनल अस्पताल धर्मशाला में रखा है, जहां सोमवार को सुबह पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा जाएगा।