  Kangra: 24 साल के बेटे की दोनों किडनियां फेल, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

Edited By Vijay, Updated: 09 Sep, 2025 04:08 PM

लोअर मैंझा गांव के निवासी अश्विनी कुमार (24) पुत्र राकेश कुमार की दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं। परिवार के पास इतने आर्थिक संसाधन नहीं हैं कि वह अश्वनी कुमार का उपचार करवा सके। चिकित्सकों ने किडनी ट्रांसप्लांट करने का परामर्श दिया है।

पालमपुर (भृगु): लोअर मैंझा गांव के निवासी अश्विनी कुमार (24) पुत्र राकेश कुमार की दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं। परिवार के पास इतने आर्थिक संसाधन नहीं हैं कि वह अश्वनी कुमार का उपचार करवा सके। चिकित्सकों ने किडनी ट्रांसप्लांट करने का परामर्श दिया है। इसके लिए लगभग 3 लाख रुपए की धनराशि की आवश्यकता है परंतु परिवार बमुश्किल डायलिसिस करवाने के ही पैसे जुटा पा रहा है।

जानकारी के अनुसार जनवरी माह में अश्विनी कुमार को बुखार आया। ऐसे में उसने दवा खाई तथा कुछ दिनों पश्चात पैरों में सूजन आ गई। इस पर अश्वनी को लेकर उसके पिता राकेश कुमार सिविल अस्पताल पालमपुर पहुंचे ,जहां से उन्हें डॉ. राजेंद्र प्रसाद और विज्ञान महाविद्यालय एवं चिकित्सालय टांडा जाने का परामर्श दिया गया।

टांडा में विशेषज्ञ चिकित्सकों ने अश्विनी की जांच की तो विभिन्न टैस्ट करवाने के पश्चात यह तथ्य सामने आया कि उसकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। डॉक्टरों की यह जानकारी परिवार के लिए वज्रपात से कम नहीं थी। जैसे-तैसे परिवार ने अपने आप को संभाला तथा उपचार आरंभ किया। अब हर सप्ताह तीन बार अश्वनी कुमार का डायलिसिस हो रहा है, परंतु जान बचाने के लिए डॉक्टर किडनी ट्रांसप्लांट की सलाह दे रहे हैं। 

अश्विनी कुमार के पिता राकेश कुमार किसी के पास टेलरिंग का काम करते हैं तथा उनके पास इतने आर्थिक संसाधन नहीं हैं कि वह किडनी ट्रांसप्लांट करवा सकें। राकेश कुमार ने बताया कि उनके 24 वर्षीय बेटे अश्विनी कुमार की दाेनाें किडनियां खराब होने के कारण अब नियमित रूप से डायलिसिस हो रहा है परंतु डॉक्टर ने किडनी ट्रांसप्लांट करवाने को कहा है। उन्होंने कहा कि उनके आर्थिक संसाधन इतने नहीं हैं कि वह उसका उपचार करवा सकें।

